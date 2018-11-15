Ford Focus 2019 kullandık! (VİDEO)

Ford Focus 2019 lansmanına katıldık ve lansmandan sonra yeni modelin tüm özelliklerine yakından baktık. Bakalım Ford Focus 2019 hangi teknolojilerle geliyor?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ford Focus 2019 özellikleri ve fiyatı

İlk Ford Focus modeli 20 yıl önce tanıtılmış ve Avrupa’da yılın otomobili seçilmişti. Tabii ki geçen 20 yılda otomobil teknolojileri bir hayli gelişti ve yeni modelde güvenlikten konfora birçok öne çıkan özellik bulunuyor.

Öncelikle aracın iç tasarımından başlayacak olursak dördüncü nesil ile birlikte iç tasarımın tamamen yenilendiğinin görüyoruz. Araç içerisinde 8 inç dokunmatik panel, sürücü için göz hizzası paneli, dijital klima, kablosuz şarj paneli, döner vites konsolu ve elektronik el freni gibi detaylar öne çıkıyor. İç tasarımda konfor adına ön koltukta 15 mm diz mesafe artışı, omuz mesafesinde ise 10 mm’lik bir artış söz konusu. Arka koltukta ise 70 mm’lik artış dikkat çekiyor.

Dış tasarıma baktığımızda ise ön ızgara fanı daha karakterli, oturaklı bir görünüme sahipken dinamik LED ön far olması da önemli bir detay. Bir önceki Focus’a göre uzayan Ford Focus 2019, arka bölümünde yatay formda yer alan aydınlatmaları ile öne çıkıyor.

Üç farklı modeli bulunan yeni Ford Focus, 135.000 TL‘den 185.000 TL‘ye kadar değişen varyasyonları ile satılıyor.