Otomotiv
Ford F-150’nin elektrikli versiyonu ‘F-150 Lightning’ tanıtıldı!
Ford‘un F-150 adlı pick-up modeli her ne kadar ülkemizde satılmıyor olsa da ABD’de açık ara en çok satılan araç olarak dikkat çekiyor. Ford şimdi de bu popüler aracın tamamen elektrikli versiyonu F-150 Lightning‘i tanıttı. Elektrikli pick-up’ın üretimine önümüzdeki yıl başlanacağı belirtiliyor.
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Ford F-150 Lightning, ABD’deki diğer elektrikli pick-up modelleri Rivian R1T, Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV‘ye rakip olmaya geliyor. Ford’un elektrikli pick-up’ı, Super Crew adı verilen tam boyutlu 4 kapıya sahip geniş gövde tipi ile geliyor. Yani F-150’nin standart motorlusunda gördüğümüz çift kapılı versiyon bu araçta sunulmuyor. Her aksta birer adet olmak üzere çift elektrik motoruyla gelen F-150 Lightning’in tüm versiyonları 4×4 sürüş sistemine sahip. Araçta Normal, Sport, Off-Road ve Tow/Haul (Römork) olmak üzere 4 farklı sürüş modu yer alıyor.
Teknik özellikleri ve şarj süreleri
Ford’un elektrikli pick-up’ının biri standart, diğeri ise uzun menzil sunan iki farklı batarya seçeneği ile geleceği açıklandı. Aracın standart versiyonu 370 km menzil sunarken, uzun menzilli versiyonu ise 480 km menzil sunuyor. Standart menzilli versiyon 432 beygir güç üretirken, uzun menzilli daha büyük bataryalı versiyon ise 571 beygir güç üretiyor. Her iki batarya paketinde de 1.050 Nm’lik oldukça etkileyici bir tork değeri mevcut. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise henüz açıklanmadı ancak tahminler bu sürenin 5.5 saniye civarında olacağı yönünde. Aracın standart menzilli versiyonu 900 kg’lık yükleme ve 3.5 tonluk çekme kapasitesine sahip olarak geliyor. Büyük bataryalı uzun menzilli versiyonu ise 4.5 ton çekme kapasitesi ile geliyor.
F-150 Lightning’de yükleme sonrasında menzili tekrardan hesaplama kabiliyetine sahip olan özel sensörler bulunuyor. Ayrıca ‘Pro Trailer Hitch Assist’ adlı bir sistem, bir römork çekilmesi esnasında direksiyon ve pedallar için destek sağlayarak sürücünün işini kolaylaştırıyor. Ford, aracın standart menzilli ufak bataryalı versiyonu için 32 amperlik bir standart AC şarj ünitesi ile aracın bataryasının 14 saat civarında, 48 amperlik daha üst seviyeli şarj ünitesiyle de 10 saat civarında dolduğunu belirtiyor. Ayrıca, 80 amperlik Ford Charge Station Pro adlı en üst seviyeli şarj ünitesi ile standart menzilli versiyonun 10 saat, uzun menzilli versiyonun da 8 saat civarında tam doluma ulaşabildiği açıklandı.
Elektrikli pick-up’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ‘Ford Intelligent Backup Power’ olarak adlandırılıyor. Bu özellik sayesinde, evde elektrik kesildiğinde F-150 Lightning eve elektrik enerjisi sağlayabiliyor. F-150 Lightning’in uzun menzilli büyük bataryalı versiyonunun, bu özellik sayesinde bir eve 3 günlük elektrik enerjisi sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için Ford Charge Station Pro adlı şarj ünitesinin satın alınması gerekiyor. F-150 Lightning’in su geçirmez yapıdaki ön bagajı 400 litrelik bir depolama alanı ve 180 kg’lık yükleme kapasitesi sunuyor. Ayrıca aracın ön bagajında 2.4 kW’lık, arka bagajında da 7.2 kW’lık şarj girişleri bulunuyor ve bu sayede birçok elektrikli alet şarj edilebiliyor.
Teknolojik iç mekan ve gelişmiş özellikler
Aracın üst seviye donanımlarında Sync 4A adlı gelişmiş bir arayüz bulunuyor. 5.5 inç’lik büyük dokunmatik ekranla eşleşmiş olarak gelen bu sistemde; sesli komutlar, bulut tabanlı navigasyon, entegre Amazon Alexa, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi çeşitli özellikler sunuluyor. Aracın üst versiyonlarında 15.5 inç’lik ekran ve Sync 4A arayüzü görülüyor. Daha alt versiyonlarda 12.0 inç’lik ekran ve Sync 4 arayüzü yer alıyor. F-150 Lightning, Ford’un Blue Cruise adını verdiği gelişmiş sürücü asistanı sistemine de sahip. Bu sistem, otomatik park özelliğinin yanı sıra otobanlarda otonom sürüş özelliği de sunuyor.
ABD’de V6 motorlu standart bir F-150’nin yaklaşık 30.000$’lık başlangıç fiyatı ile satılmakta olduğunu biliyoruz. 2022’nin bahar aylarında üretimine başlanacak olan Ford F-150 Lightning’in ise ABD’de 40.000$’lık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtiliyor. F-150 Lightning’in en üst seviye versiyonunun fiyatının da 90.000$’ı bulacağı söyleniyor.
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Apple
Apple Car/iCar ile ilgili söylentiler ve beklenen detaylar
Apple, “Project Titan” kod adına sahip girişimi ile kendi ekosistemiyle uyumlu ve otonom sürüşe sahip bir elektrik araç üzerinde çalışıyor. Araç, Apple Car veya iCar isimleriyle de anılıyor. Esasında bu proje söylentilerden ibaret olmasına rağmen, sızıntı kaynaklarının güvenilirliğinden dolayı gerçek olmama ihtimali yok diyebiliriz.
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Söz konusu kaynaklar ise Hyundai-Kia Grubu, VAG Grubu ve Magna International ile oldukça yakın temasta olduğu söylenen kişilerden oluşuyor. Bu kaynaklardan elde edilen sızıntılardan yola çıkarak araçla ilgili ufak tefek tahminler de bulunuyor. Biz ise bu haberimizde Carscoops ekibinin tahminlerine yer vereceğiz.
Apple Car hangi segmenti hedef alacak?
Öncelikle Project Titan adındaki bu girişime dair açıklanan resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Bu yüzden hangi tipte veya hangi segmentte araç/araçların geleceği hakkında kesin bir çıkarım yapılamıyor. Fakat Apple gibi bir markanın günümüz sektör trendlerini takip ederek yüksek karlılık kovalayacağı düşünülüyor. Bu yüzden yüksek kullanışlılık sunabilen elektrikli bir SUV/Crossover ile karşılaşabiliriz.
Josh Byrnes‘a ait bu tasarım, en son nesil iPhone‘lar ve 1930‘lu yılların başındaki Bauhaus mimari akımından etkilenmiş. En son nesil iPhone’ların tasarımına oldukça hakimiz fakat nedir bu Bauhaus mimari akımı? Sadeliğin işlevsellikle buluştuğu, Walter Gropius öncülüğünde ve Almanya’da ortaya çıkan bir mimari akım diyebiliriz. Merak edenler detaylara buradan ulaşabilir.
Esas konumuza dönecek olursak Byrnes, etkilendiği bu iki alandan yola çıkarak sade çizgilere sahip fakat kendini de belli eden bir tasarım yapmış. Ön kısma baktığımıza LED farlarda iPhone’ların sim kapağından, bakır renkli ızgarada ise Mac Pro‘nun rendeye benzetilen havalandırmalarından esinlenilmiş. Yan tarafta ise arkaya doğru gittikçe yükselen bir omuz çizgisi ve çift renkli bir yapı görülüyor. Jantlarda ise siyah-gri-bakır renklerinin tercih edildiği kapalı bir tasarım bulunuyor.
Aracın kabininde ise şu anda Apple’ın aksesuar marketinde de gördüğümüz materyalleri görebiliriz. Bunlara vegan deri, çizilmeye karşı dayanıklı cam ve alüminyum kaplama gibi malzemeleri örnek verebiliriz. Ki Apple gibi bir markanın kaliteye önem verdiğini düşünürsek, iç mekanda Avrupalı üst seviye markalarla yarışacak bir tasarım görmemiz mümkün. Apple Car’ın elektrikli olmasından dolayı hem sessiz hem de geniş bir iç yaşam alanı sunması bekleniyor.
Apple Car/iCar hangi teknolojiler ve donanımlarla karşımıza çıkabilir?
Günümüzde elektrikli veya içten yanmalı motor fark etmeksizin her tipte ve segmentte otonom sürüşe geçiş teknolojileri yer alıyor. Apple ise bu oyuna yeni katılacak bir oyuncu olarak otonom sürüşü hedefliyor. Son zamanlarda tanıttığı ürünlerde ciddi çeşitlilikte ve işlevde sensörler barındıran Apple’ın, arabasındaki otonom sürüş için çok sayıda LiDAR ve kamera sensörü kullanması bekleniyor.
Araçla ilgili bilinmeyen bir diğer nokta ise motoru, mimarisi ve pil teknolojisi. Haberimizin başında bahsettiğimiz Hyundai-Kia, VAG ve Magna International‘ın ise bu konularda Apple ile iş birliği yaptığı söyleniyor fakat resmi olarak herhangi bir doğrulama yok. Apple’ın kendi mimarisi ve pillerini geliştirmesi büyük bir maliyet gerektireceği için birileriyle işbirliği yapması muhtemel gibi görünüyor.
Ayrıca Apple Car/iCar’da lityum iyon piller yerine, yeni nesil katı hal piller (SSB) kullanılabilir. SSB’lerin avantajı, lityum iyon pillere kıyasla daha hızlı şarj olması, daha güvenli ve %30 daha fazla enerji depolayabiliyor olması. Fakat SSB tipteki piller henüz kitlesel satışa çıkmaya yetecek kadar üretim hacmine sahip değil. Yaygınlaşmasının 2025 yılını bulacağı söylenen SSB pillerin, Apple’ın arabasına yetişebileceği düşünülüyor.
Apple Car/iCar fiyatı ve tanıtım tarihi
Bilindiği üzere Apple, piyasanın hep en üstlerinde yer alan bir fiyatlara sahip bir marka. Bu yüzden Apple Car/iCar’ın Audi, Mercedes, BMW ve tabi ki Tesla gibi markalarla mücadele edeceğini düşünürsek fiyatlarını biraz olsun hayal etmek mümkün.
Apple Car/iCar hakkında cevabı bulunmayan birçok sorudan diğeri ise tanıtım tarihi. Herhangi bir resmi duyuru bulunmayan tanıtım tarihinin 2025’ten önce olmayacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops, Wikipedia, Apple
NOT: Haberimizde yer alan Apple Car / iCar tasarım görselleri, tamamen Josh Byrnes’ın kişisel çalışmasıdır. Apple ile hiçbir resmi bağlantısı yoktur.
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Genel
Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu Carlos Sainz’den dinleyin
2021 sezonu için Ferrari ile anlaşma imzalayan Carlos Sainz, yayınlanan bir videoda Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu anlatıyor. Yeni sezondan önce 3 ay boyunca bu direksiyon hakkında eğitim alan Sainz, hala daha eğitimi almaya devam ettiğini söylüyor. Sainz, direksiyonun özelliklerine hakim olmak zor olsa da çok da kötü olmadığını belirtti.
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F1, otomotiv dünyasındaki en son ve en üst seviye teknolojierin kullanıldığı bir alan. Hatta orada kullanılan teknolojilerin, gündelik hayatta kullandığımız araçlar için uyarlanmış hallerini farkında olmadan bile kullanıyoruz. Son zamanlarda çıkan otomobillerin radyoları bile 10 yıl içinde büyük bir sıçrama yaşadı. Önceden sadece müzik sistemini kontrol ettiğimiz donanımlar üzerinden artık klima gibi araç donanımlarını bile kontrol edebiliyoruz. Gündelik hayatta bile durum bu haldeyken F1 araçlarının barındırdığı teknolojilerin ne kadar karmaşıklaştığını buradan anlayabiliriz.
F1 araçlarının direksiyonu üzerinde, araç kontrolüne dair neredeyse bütün işlevleri kontrol eden tuşlar yer alıyor. Misal, üstünde “N” yazan büyük yeşil tuşla arabanın vitesi boşa atılıyor. N tuşunun hemen yanında, üzerinde “PC” yazan tuş ile takımınızdan gelen pite giriş komutunu duyduğunuzu onaylayabiliyorsunuz.
F1 araçlarında da sürüş modları yer alıyor
Artık gündelik araçlarımızda bile yer alan sürüş modları, F1 araçlarında da bulunuyor. Ferrari’nin direksiyonunda ise sürüş modlarını ayarlamak için kullanılan anahtar, üzerinde markanın şahlanan at logosu yer alıyor. Butonu çevreleyen çizelgeye baktığımızda “RACE” ve “BOX” (Box modu, pite girilen esnada kullanılan moddur.) gibi temel işlevlerin yanında birçok mod görmek mümkün. “WU” ile motoru ısıtabilir, “PSH” ile sıralama turlarında araca takviye güç yapabilirsiniz. Bu modlar ile aracın güç aktarım sistemini, araca zarar vermeden en üst performans ile kullanmak hedefleniyor.
Ferrari’nin direksiyonu üzerinde motorun gücünü ayarlayan bir düğme de bulunuyor. Sağ alt tarafta, “ENG” yazan bu düğme ile 1’e ne kadar yakın bir ayarda olursanız, araç o kadar tam güç verme eğiliminde oluyor. Direksiyonun alt kısmında ise lastiklerin ne kadar aşındığını gösteren bir kadran yer alıyor. Malum, lastiklerin F1 için oldukça önemli. Sırf lastiklerdeki sorunlar yüzünden birçok pilotun yarıştan çekildiği, hatta yarışların iptal olduğu bile olmuştu. Ayrıca direksiyondan motor freni, akü kullanımı, lastik tipi seçimi, debriyaj ayarı gibi daha bir çok özellik de kontrol edilebiliyor.
F1 demişken, Türkiye GP’si hakkındaki son durum
13 Haziran‘da yapılması planlanan Türkiye GP‘sinin gidişatı, Türkiye‘nin İngiltere tarafından kırmızı listeye alınması üzerine belirsiz bir hale geldi. Eğer ki yarış yine de yapılırsa takımlar ve pilotları İngiltere’ye döndüğünde iki hafta boyunca karantina altında kalmaları gerekecek. F1 ekibinin karantina sürecinden muaf tutulması durumunda bile yarışın yapılacağına kesin gözüyle bakılamıyor.
İngiltere hükumeti ise böyle bir muafiyetin olmayacağını söylüyor. Bu durumda Türkiye GP’sinin iptal olmaması için tek çıkar yol, İngiliz takımlarının Türkiye GP’sinden sonra İngiltere’ye dönmeden Avrupa’da kalıp, sonraki yarışı beklemeleri. Yani bu olay, takımların tüm ekip üyelerinin 4-6 hafta gibi bir süre boyunca evlerinden ve takım çalışmalarından uzak kalıp, 27 Haziran‘daki Fransa GP‘sine direkt geçmeleri demek oluyor.
Haas takımının patronu Gunther Steiner, “Her türlü senaryo mümkün fakat insanlardan isteyebileceğimiz fedakarlıkların da bir sınırı var. Burada, insanları evlerinden 6 hafta uzak tutmaktan bahsediyoruz. Bu hiç de basitçe karar verilecek bir durum değil. Fakat bir yolunu bulacağız.” dedi
Mercedes AMG takımının patronu Toto Wolff ise, “Stefano Domenicali (F1 CEO’su)’nin doğru bir karar vereceğini düşünüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde iki haftta boyunca bir otelde karantinada kalmak çok da hoş bir durum değil. Dolayısıyla Domenciali’nin planını bekleyip, ona göre yolumuzu çizeceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops, tr.motorsport.com
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Haber
Yeni MINI John Cooper Works Performansı Konforlu Sürüşle Birleştiriyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, performans modeli MINI John Cooper Works’ü yeniledi. Yeni MINI John Cooper Works, yüksek performans sürüş dinamiklerini lüks ve konforla birleştiriyor.
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Yarış pistlerinden aldığı mirası şehrin caddelerine taşıyan MINI’nin ikonik modeli MINI John Cooper Works, farklı tasarımı ve lüks donanımıyla artık daha iddialı. Yeni MINI John Cooper Works genlerinden gelen yarışçı karakterini korurken, yüksek standart donanımlarıyla aynı zamanda çok daha konforlu şehir sürüşü vadediyor.
İçindekiler
Standart Donanımda Yeni Bir Eşik
Yeni MINI John Cooper Works yenilenen tasarımı ve sürücü asistanı donanımlarıyla yüksek performansın yanı sıra güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyon ısıtması, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Fren Fonksiyonlu Hız Sabitleyici ve Park Mesafe Kontrolü, Yeni MINI John Cooper Works’ün standart donanımları arasında yer alıyor. Yeni MINI John Cooper Works standart olarak gelen siyah panel tasarımına sahip 8,8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanan orta gösterge ekranı araç ayarlarının, ses işlevlerinin ve navigasyonun kontrolünü yapan yeni bir işletim sistemine sahip. Uygulamaları daha da sezgisel hale getiren yeni işletim sistemiyle dokunmatik ekranda bir kaydırma hareketi ile seçilebilen Canlı Pencere Öğeleri de ilk kez sunuluyor.
Bilgi-eğlence ve gösterge ekranı iki farklı renkte kişiselleştirilebiliyor. “Lounge” modunda, ekran yüzeyleri rahatlatıcı mavi ve turkuaz tonlarında görünürken, “Sport” modunda ekran arka planları kırmızı ve antrasit renge geçiyor. Ekranların renk seçenekleri Yeni MINI John Cooper Works’te standart olan MINI Sürüş Modlarına bağlanabiliyor. Bu sayede “Sport” sürüş modu etkinleştirildiğinde, gaz pedalı, direksiyon özellikleri, amortisör ve vites seçim özellikleriyle aynı anda ekran rengi de değişebiliyor.
Sportif Tasarım
MINI’nin güncel tasarım diliyle şekillenen Yeni MINI John Cooper Works, ön tarafta yuvarlak LED farlar ve aşağıya doğru uzanan altıgen radyatör ızgarasıyla dikkat çekiyor. Genişletilmiş motor soğutma kanalları, otomobilin sportif görünümüne katkı sağlarken, aynı zamanda fren sisteminin optimum sıcaklıkta kalmasına yardımcı oluyor. Yeniden tasarlanan difüzör ve arka rüzgarlık hava akışını kontrol ederek, Yeni MINI John Cooper Works’ün yere daha sağlam basmasını sağlıyor.
Saf Performans Sunan TwinPower Turbo Motor
Yeni MINI John Cooper Works’ün yarış uzmanlığıyla geliştirilen 2,0 litrelik motoru TwinPower Turbo teknolojisiyle, 231 hp güç ve 320 Nm tork sunuyor. 8-ileri Steptronic Sport şanzımanlı Yeni MINI John Cooper Works 0-100 km/sa hızlanması için sadece 6,1 saniyeye ihtiyaç duyuyor.
Yeni Adaptif Süspansiyon ile Hem Yolda Hem Pistte Üstün Yol Tutuş
Yeni MINI John Cooper Works’ün sportif süspansiyon ayarı, sadece yarış pistindeki hızlı sağ-sol kombinasyonlarında değil, aynı zamanda dolambaçlı şehir trafiğinde de heyecan veren çevik yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Frekans seçimli amortisör teknolojisi ile sportiflik ve sürüş konforu arasında optimize edilmiş bir denge sağlayan Adaptif Süspansiyonun yeni bir versiyonu da artık bir seçenek olarak MINI tutkunlarına sunuluyor. Yeni MINI John Cooper Works’ün, yenilenen Adaptif Süspansiyonu eskisine göre yüzde ondan daha fazla sönümleme gücüyle çalışıyor.
İki adet 85 milimetre paslanmaz çelik egzoz borusuna sahip spor egzoz sistemi, sesiyle Yeni MINI John Cooper Works’ün performansına eşlik ediyor. Performans denilince akıllara fren üreticisi olan Brembo da geliyor. Brembo ile iş birliği içinde geliştirilen spor fren sistemi standart donanımın bir parçası olurken, ön tekerleklerde dahili havalandırmalı disklere sahip dört pistonlu Yeni MINI John Cooper Works logosunu taşıyan kırmızı fren kaliperleri, otomobili en kısa mesafede durdurma görevini başarıyla yerine getiriyor. Standart olarak sunulan 18 inç Circuit Spoke alaşım jantlar otomobilin dış tasarım ögelerini pekiştiriyor.
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