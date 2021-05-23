Ford F-150’nin elektrikli versiyonu ‘F-150 Lightning’ tanıtıldı!

Ford‘un F-150 adlı pick-up modeli her ne kadar ülkemizde satılmıyor olsa da ABD’de açık ara en çok satılan araç olarak dikkat çekiyor. Ford şimdi de bu popüler aracın tamamen elektrikli versiyonu F-150 Lightning‘i tanıttı. Elektrikli pick-up’ın üretimine önümüzdeki yıl başlanacağı belirtiliyor.

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Ford F-150 Lightning, ABD’deki diğer elektrikli pick-up modelleri Rivian R1T, Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV‘ye rakip olmaya geliyor. Ford’un elektrikli pick-up’ı, Super Crew adı verilen tam boyutlu 4 kapıya sahip geniş gövde tipi ile geliyor. Yani F-150’nin standart motorlusunda gördüğümüz çift kapılı versiyon bu araçta sunulmuyor. Her aksta birer adet olmak üzere çift elektrik motoruyla gelen F-150 Lightning’in tüm versiyonları 4×4 sürüş sistemine sahip. Araçta Normal, Sport, Off-Road ve Tow/Haul (Römork) olmak üzere 4 farklı sürüş modu yer alıyor.

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Teknik özellikleri ve şarj süreleri

Ford’un elektrikli pick-up’ının biri standart, diğeri ise uzun menzil sunan iki farklı batarya seçeneği ile geleceği açıklandı. Aracın standart versiyonu 370 km menzil sunarken, uzun menzilli versiyonu ise 480 km menzil sunuyor. Standart menzilli versiyon 432 beygir güç üretirken, uzun menzilli daha büyük bataryalı versiyon ise 571 beygir güç üretiyor. Her iki batarya paketinde de 1.050 Nm’lik oldukça etkileyici bir tork değeri mevcut. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise henüz açıklanmadı ancak tahminler bu sürenin 5.5 saniye civarında olacağı yönünde. Aracın standart menzilli versiyonu 900 kg’lık yükleme ve 3.5 tonluk çekme kapasitesine sahip olarak geliyor. Büyük bataryalı uzun menzilli versiyonu ise 4.5 ton çekme kapasitesi ile geliyor.

F-150 Lightning’de yükleme sonrasında menzili tekrardan hesaplama kabiliyetine sahip olan özel sensörler bulunuyor. Ayrıca ‘Pro Trailer Hitch Assist’ adlı bir sistem, bir römork çekilmesi esnasında direksiyon ve pedallar için destek sağlayarak sürücünün işini kolaylaştırıyor. Ford, aracın standart menzilli ufak bataryalı versiyonu için 32 amperlik bir standart AC şarj ünitesi ile aracın bataryasının 14 saat civarında, 48 amperlik daha üst seviyeli şarj ünitesiyle de 10 saat civarında dolduğunu belirtiyor. Ayrıca, 80 amperlik Ford Charge Station Pro adlı en üst seviyeli şarj ünitesi ile standart menzilli versiyonun 10 saat, uzun menzilli versiyonun da 8 saat civarında tam doluma ulaşabildiği açıklandı.

Elektrikli pick-up’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ‘Ford Intelligent Backup Power’ olarak adlandırılıyor. Bu özellik sayesinde, evde elektrik kesildiğinde F-150 Lightning eve elektrik enerjisi sağlayabiliyor. F-150 Lightning’in uzun menzilli büyük bataryalı versiyonunun, bu özellik sayesinde bir eve 3 günlük elektrik enerjisi sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için Ford Charge Station Pro adlı şarj ünitesinin satın alınması gerekiyor. F-150 Lightning’in su geçirmez yapıdaki ön bagajı 400 litrelik bir depolama alanı ve 180 kg’lık yükleme kapasitesi sunuyor. Ayrıca aracın ön bagajında 2.4 kW’lık, arka bagajında da 7.2 kW’lık şarj girişleri bulunuyor ve bu sayede birçok elektrikli alet şarj edilebiliyor.

Teknolojik iç mekan ve gelişmiş özellikler

Aracın üst seviye donanımlarında Sync 4A adlı gelişmiş bir arayüz bulunuyor. 5.5 inç’lik büyük dokunmatik ekranla eşleşmiş olarak gelen bu sistemde; sesli komutlar, bulut tabanlı navigasyon, entegre Amazon Alexa, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi çeşitli özellikler sunuluyor. Aracın üst versiyonlarında 15.5 inç’lik ekran ve Sync 4A arayüzü görülüyor. Daha alt versiyonlarda 12.0 inç’lik ekran ve Sync 4 arayüzü yer alıyor. F-150 Lightning, Ford’un Blue Cruise adını verdiği gelişmiş sürücü asistanı sistemine de sahip. Bu sistem, otomatik park özelliğinin yanı sıra otobanlarda otonom sürüş özelliği de sunuyor.

ABD’de V6 motorlu standart bir F-150’nin yaklaşık 30.000$’lık başlangıç fiyatı ile satılmakta olduğunu biliyoruz. 2022’nin bahar aylarında üretimine başlanacak olan Ford F-150 Lightning’in ise ABD’de 40.000$’lık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtiliyor. F-150 Lightning’in en üst seviye versiyonunun fiyatının da 90.000$’ı bulacağı söyleniyor.