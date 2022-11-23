Ford, daha iyi kullanım ve konfor için daha düşük boşluk ve bağımsız arka süspansiyon sağlayan yeni bir mimariye dayanan tamamen yeni Tourneo van serisini duyurdu. Minibüs üç seçeneğe sahip: BEV, PHEV ve ICE ve açıkçası biz, ilk ikisine odaklanacağız.

Tamamen elektrikli E-Tourneo Custom, tek bir şarjla 370 km menzil ve toplam 215 beygir güç çıkışı sağladığı tahmin edilen 74 kWh’lik bir pil ile birlikte geliyor. Araç 2 tona kadar yük çekebilmekte.

Akü, AC üzerinden 11kW hızla şarj edilebilirken, DC hızlı şarj 125kW’a kadar çıkabiliyor. Bu da minibüsü 41 dakikada %15’ten %80’e şarj etmek için yeterli. Bunun yanı sıra araç 5 dakikalık şarjla 38 km yol gidebiliyor.

PHEV seçeneğinde ise tek başına 50 km menzile sahip 11,8 kWh’lik bir batarya bulunuyor. Bu motor 2.5 litrelik benzinli motorla birleşiyor. Yani hibrit bir araç.

Ford üç donanım sunuyor: Active, Sport ve Titanium X. Titanium X elbette en yüksek seviye. Tourneo ayrıca iki farklı dingil mesafesi seçeneğine de sahip ancak seçtiğiniz sürüm ne olursa olsun, E-Tourneo sekiz kişiye kadar yolcu alabilirken, diğer iki seçenekte bir kişilik fazladan yer var.

İkinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, ayarlanabilir olmaları için rayların üzerine yerleştirilmiş. Bu sistem ile yolcuların birbirine baktığı konferans benzeri bir düzen bile oluşturabilirsiniz.

Diğer dikkate değer isteğe bağlı özellikler arasında Bang & Olufsen ses sistemi, panoramik cam tavan ve Ford’un Sync 4 yazılımı üzerinde çalışan 13 inçlik bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.