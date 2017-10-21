Ford F-150 modelli arabasının kapı mandallarının sıkışmasına yol açan bir tasarım hatası yüzünden alıcılarını geri çağırdı.

Aracın yan kapılarında bulunan problem, kapıları düzgün bir biçimde kapatmanızı ve açmanızı engelliyor. Problem kapıda bulunan mandalın bükülmesi veya sıkışmasından kaynaklanıyor. Kapıların açılmaması yalnızca can sıkıcı bir problem gibi gözükmesine rağmen, kapıların tam olarak kapanmaması hayati değerde bir önem taşıyor. Kapı mandalından kaynaklanan problemin basit bir çözümü olmasına rağmen, bir çok sayıda aracın bu sorundan etkilenmesi, tamir işinin süresini bir hayli arttırmakta.

Geri çağırılan araçlar arasında, Dearborn ve Kansas şehrinde üretilen bütün F-150’leri kapsıyor. Geri çağırtılan araç sayısı ise tam tamına 1,344,605. F serisinde bir çok küçük problemler yaşayan Ford, daha önce bir çok kez bu problemler nedeniyle alıcılarını geri çağırmıştı.