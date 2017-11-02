For Honor Kısa Bir Süre İçin Ücretsiz Oynanabilecek

PlayStation’ın resmi bloğundan paylaşılana göre For Honor 9 Aralık ile 12 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Son dönemlerin en çok ses getiren oyunlarından birisi olan For Honor, gelecek hafta PlayStation oyuncuları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. PlayStation’ın resmi bloğundan açıklanana göre oyunun kısa bir süreliğine ücretsiz olmasının asıl nedeni For Honor’ın 4. sezona başlaması. Yeni oyun sezonunun başlamasıyla birlikte oyunda birçok değişim göreceğiz ve bunlardan en önemlisi yeni karakter Aramusha.

Oyun direktörü Damien Kieken Aramusha’yı şu sözlerle tanımlıyor: “Aramusha tıpkı bir deniz gibi. Son derece sakin olabiliyor, hatta neredeyse hareketsiz durabiliyor. Sonra birden çılgına dönüyor ve çok hızlı karmaşık saldırılarla rakibini alt ediyor.” Oyun direktörü tarafından bile bu şekilde tanımlanan bir karakterin oyuncuları ne kadar heyecanlandırdığı sanıyorum ki tahmin edilebiliyordur.

Aşağıdaki videodan 4. sezonun başlamasıyla oyuna gelecek yeniliklerin kısaca anlatıldığı videoyu izleyebilirsiniz:

For Honor 9-12 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek ve 4. sezon 14 Aralık’ta başlayacak.