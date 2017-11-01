Football Manager 2018’de Eşcinsel Futbolculara Yer Verilecek!

Football Manager 2018, oldukça konuşulacak ve kendi oyun tarihi açısından ilk olacak bir özelliğe sahip olacak.

Modern profesonel futbol dünyasında homofobikliğe yer olmadığına ve eşcinsel olmanın doğallığına dikkat çekmek isteyen Sports Interactive, merakla beklenen yeni oyunları Football Manager 2018’de eşcinsel futbolculara yer verileceğini doğruladı.

Sports Interactive patronu Miles Jacobson’un belirttiğine göre bu yeni özellik ile, menajerliğini yaptığınız takımdaki bir oyuncu, eşcinsel olduğunu size açıklayabilecek. Oyuncu tarafından bildirim şeklinde menajere sunulacak bu bilginin ardından, takımınızın reklam direktörü konuyu sizinle konuşarak, bu gelişmenin LGBT topluluklarını maçlara çekeceğinden bahsedecek ve bu sayede maç gelirlerinizde ufak da olsa bir artık olacak.

Gerçek hayatta da LGBT’li futbolcuların bulunduğuna dikkat çeken Jacobson, artık bu tarz tabuların gerçekte olduğu gibi oyunlarda da yıkılması gerektiğini söylemekte. Özelliğin oyunun gidişatında hiçbir değişikliğe yol açmayacağını da belirten Jacobson, ayrıca eşcinselliğin yasak olduğu, ya da eşcinselliğe açık fikirli yaklaşımın henüz gösterilmediği ülkelerin oyuncularına da bu konuda oyunda özen gösterileceği ve kimseyi zor durumda bırakmayacaklarını da belirtmekte.

Çok konuşulacağa benzeyen bu özelliği ile Football Manager 2018, 10 Kasım’da satışa sunulacak.