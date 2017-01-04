Flir Akıllı Telefonlar için Termal Kamerası Flir One’ıTanıttı

Termal görüntüleme firması Flir kullanıcıların karanlıkta görebileceği, sıcaklığı ölçebileceği ve bazı ev geliştirmelerine yardımcı olabilecek termal kamerasını tanıttı.

USB Type-C portundan iPhone veya Android telefonlara bağlanabilen Flir One aslında bir kamera eklentisi. Yeni One modelinde daha iyi bir görüntü işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü görsel kamera mevcut. Üstelik 2015’te çıkan bir önceki modelinden de daha ucuz. One’ın 2015 modeli 250 dolardan satışa çıkmışken yeni modeli 199 dolardan satışa çıkacak. Dahası yeni modelde bağlantının yüksekliği de ayarlanabiliyor ve telefon kılıfıyla kullanılabiliyor. Daha önceki modelde bunun için dongle kullanmak gerekiyordu.

Şirket yaptığı açıklamada bir önceki modelin sıhhi tesisatçılar, müteahhitler ve diğer ev işleri gibi ciddi durumlarda kullanıldığını ve bunun için bir de Pro modeli sunacaklarını belirtti. Pro modeli darbeye, düşmeye veya toza karşı daha dayanıklı olacak ve daha yüksek çözünürlüklü termal sensör yer alacak. Kameranın Pro modeli ise 399 dolardan satışa çıkacak.