Bir dönem mobil oyun sektörünün efsanesi olmaya başarmış Flappy Bird’ün geliştiricisi Dong Nguyen yeni oyunuyla geri döndü.

2014 yılında Flappy Bird ile ortalığı kasıp kavuran Nguyen’in yeni oyunu Ninja Spinki Challenges. Oyun hem iOS için App Store’da hem de Android için Google Play’de yerini almış durumda. 6 farklı oyun tarzını bir araya getiren oyun oldukça zor.

Ninja olmak için eğitim alan bir karakteri canlandırdığımız oyunda kedilerin üzerinden zıplayıp etrafa ninja yıldızları fırlatıyoruz. Oyunun eğitim bölümünü tamamladığınızda beş bölümlük ikinci kısım açılıyor. Burası çok daha zor. Ayrıca oyunun bir de sonsuz modu yer alıyor. Bu modda oyun içerisinde yer alan altı mini oyundan herhangi birini oynayabiliyoruz. Ne kadar uzun süre ilerlerseniz o kadar çok puan topluyorsunuz.

Nguyen ile özleşmiş tasarım bu oyunda da yer alıyor. Flappy Bird’ün en önemli yanlarından bir tanesi zor ancak kolay oynanabilir olmasıydı. Bu da insanları rekabete itiyordu. Nguyen’in yeni oyunu Ninja Spinki Challenge’da benzer bir yapıya sahip.