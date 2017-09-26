Fitbit’in Ionic Modeli Akıllı Saati Önümüzdeki Ay Satışa Çıkacak

Ağustos ayının sonunda giyilebilir teknoloji üreticisi Fitbit uzun zamandır merakla beklenen akıllı saat modeli Ionic’i resmen tanıtmıştı.

Fitbit yaptığı açıklama Ionic’in ile önümüzdeki ayın ilk günü günü satışa çıkacağını duyurdu. Saat; Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika’da aynı anda satışa çıkacak.

Ionic’in 299$’dan satışa çıkması bekleniyor. Saatin Classic, Sport ya da el yapımı Horween marka deri kordonları olacak. Kordonların satış fiyat ise 30$ ile 60$ arasında değişecek.