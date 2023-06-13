Binlerce kişinin mağduriyetine yol açan Thodex vurgunuyla ilgili dava süreci devam ederken, bugün Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Özer, kendisini suçsuz ilan ederek, şirketin hacklendiğini iddia etti. İşte Thodex CEO’sunun akla zarar açıklamaları!



Aylık Gelirini Hatırlamaması Dikkat Çekti!

Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununda sanıklar hakim karşısına çıktı. CEO Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Duruşmada Özer’in savunması dikkat çekti. Aylık gelirini hatırlamadığını belirten Özer, medya ve iddianamedeki suçlamaları asılsız olduğunu ifade etti. Özer, “Bana kumpas kuruldu. Şirketimi kurmuştum ve şirketim hacklendi.” şeklinde konuştu.

Özer, e-ticaret alanında faaliyet gösterdiğini ve kripto paraların dikkatini çektiğini belirtti. Sosyal çevresinin etkisiyle kazanç elde edebileceğini gördükten sonra şirketini bu alana yönelttiğini açıkladı.

2017 yılında 100 bin lira sermayeyle şirketini kurduğunu ifade eden Özer, şirket üzerinde alınan tüm kararların kendisine ait olduğunu vurguladı. Kararlar kendine ait olduğu için Özer, işbirlikçi oldukları düşünülen çalışanların uzun süredir tutuklu olmasının da hukuk sistemimizdeki bir kara leke olarak hatırlanmasını istiyormuş.

Davanın sonucu şu anda belirsizliğini koruyor. Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar, Thodex vurgunu nedeniyle ağır cezalarla karşı karşıya. Özer’in tutukluluk hali devam ederken, davaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Özer’in akla zarar açıklaması ise davada bir sonuca ulaşılmasını engelliyor.

Thodex mağdurları ise Fatih Özer’e tepkili. Özer mağdurlara paralarını geri verdiğini söylese de, bunu yalanlayan birçok kişi bulunuyor ve Özer’in en ağır cezayı alması isteniyor. Bizler de Thodex CEO’sunun yargılanma sürecini yakından takip ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: Thodex borsasında ne oluyor? Thodex kurucusu kaçtı mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Thodex olayını hatırlıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!