Oyun dünyası, futbol oyunları cephesinde önemli bir gelişmeyle çalkalanıyor. İddialara göre, ünlü oyun geliştiricisi 2K, FIFA lisansını alarak FIFA 2K25 adını taşıyan yeni bir futbol oyunu serisi geliştirmeye hazırlanıyor. Bu iddialar, perakendeci @mohplay_inc_’nin paylaştığı ve kaynağını belirtmediği bir tweet ile ortaya atıldı. Tweet’te, “ortaklığın onaylandığını ve 2K’nın yeni bir futbol oyunu serisi geliştireceğini” öne sürdü.

İçindekiler FIFA 2K25 gümbür gümbür geliyor

FIFA 2K25 gümbür gümbür geliyor

Her ne kadar bu iddialar resmi olarak doğrulanmamış olsa da, 2K ve FIFA arasında böyle bir anlaşma olabileceği yönündeki spekülasyonlar, oyun dünyasında heyecan yarattı. Geçmişte de bu iki tarafın görüşmelerde bulunduğuna dair söylentiler ortaya çıkmıştı. EA’nın, FIFA ile olan uzun soluklu ortaklığını sonlandırmasının ardından, FIFA’nın yeni bir oyun geliştirici arayışına girdiği biliniyordu.

Insider Gaming, yılın başlarında, “FIFA’nın resmi lisanslı bir FIFA oyunu yapmak için 2K ile bir ortaklık duyurmaya çalıştığı” yönünde duyumlar aldığını belirtmişti. Bu durum, @mohplay_inc_’nin iddialarını destekler nitelikte.

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Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, futbol oyunları dünyasında büyük bir rekabetin başlayacağı kesin. Özellikle EA Sports’un FIFA serisi olmadan da başarılı olduğunu kanıtlamasının ardından, 2K’nın bu yeni girişimi büyük bir merakla bekleniyor. EA, FIFA lisansını kaybettikten sonra yayınladığı EA Sports FC 24 ile büyük bir başarı yakaladı. Oyun, ilk haftasında 11,3 milyon oyuncuya ulaşarak, geçen yılın aynı döneminde FIFA 23’ün ulaştığı 10,3 milyon oyuncuyu geride bıraktı. EA, bu başarının ardından, FIFA lisansı olmadan da güçlü bir konumda olduğunu vurgulamıştı.

@Mohplay_inc_, yeni 2K futbol oyununun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ve FIFA Dünya Kupası 2026 ile aynı dönemde piyasada olacağını iddia etti. Bu, oldukça hızlı bir geri dönüş olarak görülüyor ve oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu iddia, birçok kişi tarafından şüpheyle karşılanırken, bazıları için de büyük bir beklenti oluşturdu.

EA’nın uzun süredir devam eden futbol serisi, FIFA lisansını kaybetmiş olabilir, ancak şirket, bu lisans olmadan da güçlü bir konumda olduğunu kanıtladı. EA Sports FC 24, piyasaya sürüldüğü ilk haftada 11,3 milyon oyuncuya ulaşarak, FIFA 23’ün aynı dönemde ulaştığı 10,3 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. EA, bu başarıyı, serinin tarihindeki “rekor kıran” ve “en büyük çıkış dönemi” olarak nitelendirdi.