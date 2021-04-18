Feels karşınızda | Bildiğiniz flört uygulamalarını unutun!

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Feels özellikle son dönemlerde oldukça popüler olan flört uygulamalarından biri. Aynı zamanda bildiklerimizden oldukça farklı bir tarza sahip. Yaratıcılık ve hayal gücünüzle yönetebildiğiniz bir hesaba sahisiniz. Sağlıklı ve baskısız etkileşimler sunmayı amaçlıyor. Feels, sağa sola kaydırmalı klasik flört görünümü sunmuyor. Bunun yerine hikaye kartlarından oluşan bir profil karşımıza çıkıyor.

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Her şeyden önce artık çoğu sosyal medya uygulaması birbirinden izler taşıyor. Temelinde buluşma–flört uygulaması olarak görünse de kullanım tarafında Feels farklılıklar sunuyor. Bunlardan en önemlisi Instagram ve Tinder’da gördüğümüz kaydırmalı profil geçişleri tarafındaki farklılıklar. TikTok ya da Snapchat tarzına daha çok benzeyen uygulama şu ana kadar 100.000 kullanıcıya ulaşmış durumda. Odak noktası olarak Fransız pazarı olsa da uygulama daha geniş bir piyasayı hedefliyor.

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Farklı hissettiren uygulama Feels

Kendisini “buluşma karşıtı uygulama” olarak şekillendiren Feels temelinde bir flört uygulaması. Profillere tepki verebiliyorsunuz ve elbette sohbet edebiliyorsunuz. Elbette kafanıza uygun bulduğunuz insanlarla randevuya çıkabilmeniz mümkün. Buradaki fark Feels’in uygulama arayüzünde yatıyor. Fotoğraflar, videolar ve önceden yazılmış sorulara verilen yanıtlardan oluşan bir profiliniz olacak. Ekranın sol veya sağ tarafına dokunarak bir profile göz atabileceksiniz. Henüz fotoğraf ve video tarafında yeterince düzenleme aracı olmasa da yakın zamanda bu sorun aşılabilir.

Hala profiller arasında geçiş yapmanız gerekiyor ancak kaydırma şeklinde değil. Farklı bir animasyon bizleri karşılıyor. Premium abonelik tarafında ise 9.49$ gibi bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Bu tarz bir uygulamanın popülaritesi kullanımına doğrudan etki ediyor. Ne kadar fazla kullanıcı olursa o kadar fazla yeni insan kazanabiliyor.

Rakiplerine göre şansı var mı?

Tinder, Bumble v Hinge gibi çok köklü rakiplere sahip olsa da Feels hem farklı tarzıyla hem de bulunduğu pazar itibariyle geleceği hedefliyor. Şu anda yalnızca iOS platformu üzerinde kullanıma açık olan uygulama yakın zamanda Play Store üzerinden de kullanılabilecek. Diğer yandan Tinder bu uygulamalar arasında en popüleri ve en çok duyduğumuz uygulama. Günde 1.6 milyar Tinder kaydırma işlemi yapılıyor ve yaklaşık 20 milyar eşleşme oluyor. Uygulama marketi istatistiklerine baktığımızda ise Premium hesap olarak yine üst sıralarda karşımıza çıkıyor. En çok Amerika’da kullanıcısı bulunuyor. 10 milyar $ üzerinde şirket değeri var ve ana şirketi olan Match Group 18.6 milyar $ değeri geçmiş durumda. Tüm bu istatistiklere baktığımızda Feels’in girdiği pazarın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor. Rekabet elbette kaçınılmaz. Rakiplerinizden farklı şeyler sunduğunuz ve kullanıcıların ilgisini çektiğiniz takdirde başarı kaçınılmaz oluyor.

Pandemi dönemiyle birlikte insanlar bu tarz uygulamalara eskiye göre daha sıcak bakmaya başladı. Bu durum yakın zamanda daha fazla randevu ve flört uygulaması göreceğimiz anlamına geliyor.