Federal Rezerv, gösterge oranını 75 baz puan artıracağını açıklayınca başlangıçta hisse senetleri yükseldi. Ancak Powell merkez bankasının basın toplantısında konuşmaya başladıktan sonra hisse senetleri kazançlarını tersine çevirdi ve seans dip seviyelerine geriledi. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, verilerin “nihai faiz seviyesinin” ABD merkez bankasının öngördüğünden daha yüksek olacağını gösterdiğini söyledi.

Yatırımcılar, gelecekteki büyümeye daha az bağımlı olan daha güçlü cari kazançlara sahip hisse senetlerine sahip olmayı tercih ettikleri için, bulut hisse senetleri yükselen oranlara karşı özellikle hassastır. Bill.com, Twilio ve Cloudflare çarşamba günü değerlerinin %10’unu kaybetti ve bu yıl şimdiye kadar en az %53 düştü.

2022’de ABD’deki ve yurtdışındaki merkez bankacıları, hızla artan gıda, enerji ve diğer mal fiyatlarını engellemek için tekrar tekrar oranları artırdı. Yıl boyunca tek büyük sermayeli teknoloji stoğu olan IBM gibi yatırımcılara nakit temettü ödeyen şirketler için risk daha düşüktür.

Ancak para kaybeden şirketler için – ve birçok bulut hissesi kârlı değildir – hesap tamamen farklıdır. Değerlemeler, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerinden kaynaklanır. Daha yüksek faiz oranları, daha düşük nakit akışları anlamına gelir.

Faiz oranları düşükken, özellikle 2020’nin başlangıcında, bulut yazılımlarının popülaritesi arttı ve hisse senetleri yükseldi. Hızlı büyüyen şirketlerin gelirleri yıldan yıla ikiye hatta üçe katlandı. Ama işler o zamandan bu zamana değişti.

Düşüş, Covid-19’un ardından iyice hissediliyor

Bulut stoklarının bir göstergesi olan WisdomTree Bulut Bilişim Fonu, 2020’deki %110’luk artışa kıyasla şimdi 2022 için %51 düştü. S&P 500 bu yıl %21 düştü. Çarşamba günü ise WisdomTree fonu %7.5 düştü ve haziran ayından bu yana en keskin düşüşü kaydetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi %3,4 düşerken, S&P 500 %2,5 düştü.

En büyük kaybeden, satış görevlileri ve diğer çalışanlar için veri sağlayıcısı olan ZoomInfo oldu. ZoomInfo’nun kurucusu ve CEO’su Henry Schuck yaptığı açıklamada, yıllık %46 gelir artışı sağlamasına rağmen, şirketin makroekonomik koşullarla bağlantılı zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Schuck, “Üçüncü çeyreğe doğru yol alırken, anlaşmalar üzerinde artan makro baskı görmeye başladık. Bu da anlaşma inceleme seviyesinin artmasına ve satış döngülerinin daha da uzamasına neden oldu. Bu, çeyrekte çok geç başladığından, üçüncü çeyrek sonuçlarını yalnızca mütevazı bir şekilde etkiledi. Bu uzama eğilimi 4. çeyreğe kadar devam etti ve kısa vadede büyümeyi etkilemesini bekliyoruz.” dedi.

CrowdStrike, Qualtrics ve diğer bulut yazılım hisseleri, son aylarda anlaşmaların daha fazla incelendiğini bildirdi. Çarşamba günü insan kaynakları yazılımı üreticisi Paycom, art arda 33. çeyrek kârlılığını açıkladı. Hisse, Ççrşamba günkü satışta yaklaşık %8 düştü.