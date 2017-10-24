FBI, Akıllı Telefonlarda Şifreleme Engeline Takılıyor

FBI’ın gerçekleştirdiği soruşturmalar akıllı telefonlardaki güçlü şifreleme yöntemleri yüzünden sürüncemede kalıyor ve federal büro bundan oldukça rahatsız.

Geçtiğimiz 1 ay içerisinde FBI 6900 akıllı telefondan istediği bilgileri almakta başarısız oldu. Giderek güçlenen şifreleme yöntemlerinin bunda büyük etkisi var. Bu bilgi ise büronun yöneticisi Christopher Wray açıkladı.

Bu 11 aylık süreçte büronun bilgilerine erişemediği 6900 telefon soruşturmalarda işe yarayacak olan telefonların yarısını oluşturuyor. Christopher Wray yaptığı açıklamada bu tarz bir şifrelemenin çok büyük bir problem olduğunu belirtti. Wray ayrıca yaptığı açıklamada dünyadaki diğer istihbarat kuruluşlarının aynı problemi yaşadığını ve şifreleme yöntemlerinde cihaza girilip bilgi alınabilecek arka kapılar istediğini belirtti. Wray bunun halkın güvenliği ve soruşturmaların yürütülebilmesi için son derece önemli olduğunu duyurdu.