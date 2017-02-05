FBI’ın iPhone’u Kırmak İçin Kullandığı Araç Çalınmış Olabilir

Geçen yıl Sen Bernardino saldırganının kullandığı iPhone 5C’yi FBI, Apple’ın kırmasını istemişti ancak şirket kabul etmedi.

Apple iPhone 5C’yi açmayı reddedince FBı kendi başının çaresine baktı ve İsrail merkezli mobil güvenlik firması Cellebrite ile çalıştı. Cellebrite geçen ay bir açıklama yaptı ve bu açıklamada bir hackerın eski serverlarını ele geçirdiğini duyurdu. Servera saldıran bu hacker şimdi de FBI’ı uyarmak amacıyla bazı dosyaları yayınladı.

Bu dosyaların arasında Cellebrite’in Universal Forensic Extraction Device adını verdiği programın bazı kodları da yer alıyor. Bu program yaşanan olayda iPhone’u kırmak için kullanıldı. Program ile ayrıca Android ve Blackberry cihazları da kırılabiliyor.

Anonim bir şekilde basınla iletişime geçen hacker bu tarz araçların yapıldığında yayılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Biraz teknik bilgiye sahip olan herkesin baskıcı hükümet rejimlerine rağmen bunları yapabileceğini açıkladı.

Hacker aracın ellerinde olduğunu ve şifrelenmiş dosyaları popüler kod havuzu Pastebin’e yükleyebildiklerini belirtti. Kodun bir kısmı herkes tarafından erişilebilen jailbreak kodlarından oluşuyor. Cellbrite ise yaptığı açıklamada çalınan dosyalarda kaynak kodunun bulunmadığını sadece paketleme bilgisini içeren kodların yer aldığını açıkladı.