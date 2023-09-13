Türkiye’nin lider tedarik zinciri finansmanı platformu FaturaLab ve sürdürülebilir tarım finansmanı uzmanı Agrio, tarımsal üretim zincirini destekleyen stratejik bir iş birliğini hayata geçirdi. Anlaşmaya göre sözleşmeli tarımsal üretim yaptıran firmalar ile çiftçiler FaturaLab ve Agrio’nun oluşturduğu tarımsal üretim değer zincirinin sürdürülebilirlik ilkeleriyle oluşturulması modelinde yer alabilecekler.

Yeşil dijital borçlanma araçları ihracı

Program, sürdürülebilirlik kriterlerine uyan şirketler için krediye erişimi hızlandıran bir dağıtım kanalı inşa edecek ve SFDR*, Etki ve Karbon raporlamalarını sürecin ayrılmaz bir parçası olarak ele alacak. FaturaLab ile Agrio bu ortaklık ile Yeşil Anlaşma* (Green Deal) gibi çerçevelere uyumun sağlanması ve bu çerçevede yeşil dijital borçlanma araçları ihracını mümkün kılacak altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. İş birliği sonucunda gelenekselden farklı yeni finansman modelleri uygulanacak. Program detayları FaturaLab ve Agrio web sitelerinden takip edilebilecek.

Yenilikçi ve Etkili Sürdürülebilir Finans: Programın en büyük değer önerisi olarak sunulan çoklu banka ve finansal hizmetler stratejisi üreticilere var olan kredi limitlerine ek yeni bir kaynak sağlayarak tüm tedarik zincirinin finansal esnekliğini artıracak.

Çiftçiler için Yeni Gelir Kaynakları: Sürdürülebilirlik Odaklı Tedarik Zinciri Finansmanı programı ile uluslararası sürdürülebilirlik dönüşümünden beslenen, üretime daha iyi fiyat ve koşullar olarak yansıyan uygulamalar çiftçiler için yeni gelir fırsatları oluşturacak.

Uluslararası Çerçeve Programlara Uyum: Program Yeşil Anlaşma, CBAM ve SFDR dahil olmak üzere temel sürdürülebilirlik çerçeveleriyle uyumluluğu sağlayarak hem sosyal hem de çevresel yönetişimin kurgulanma süreçlerine de katkı sağlayacak.

Sürdürülebilirlik alanında yeni sayfa açıyoruz

Bu stratejik ortaklık ile FaturaLab’ın yeni ürünlerinden Dikey Ticaret Finansmanı ile tarım sektörünün tedarik süreçlerini etkinleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “Agrio ile iş birliği yaparak, sadece finansal zincire yeni halkalar eklemiyoruz, gıda ve tarım sektörlerinde sürdürülebilirlik için oyunu temelden değiştiriyoruz. Finansmana erişimin en tepeden en aşağıya inmesini ve tüm zincire ulaşmasını sağlayarak, sürdürülebilirlik üzerinden yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

Net sıfır hedefine ulaşmak için çalışacağız

Başlattıkları iş birliğinin tarım işletmeleri ile çiftçilere, yeşil kredi limitleri ve alternatif finansal çözümlerine erişim sağlamalarını kolaylaştıracağını belirten Agrio CEO’su Umut Gökçen Yılmaz, “Karbon emisyonlarını azaltmaya ve net sıfır hedeflerine ulaşmaya odaklanmamız, FaturaLab’ın sağlam, müşteri odaklı dijital platformunu tamamlıyor” dedi.