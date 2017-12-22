Fatih Terim’in Attığı Tweet 40 Dakikada Rekor Kırdı!

Fatih Terim’in Galatasaray’a dönüşünü açıklayan tweeti, 40 dakika içerisinde Türkiye’de en çok beğeni alan tweet rekorunu kırmayı başardı.

Ülkemizde de artık en çok kullanılan sosyal platformların başında gelen Twitter, Türk kullanıcıların haber kaynağı durumuna gelmiş bulunmakta. Bunun etkisiyle günden güne artan Türk Twitter kullanıcıları, etkileşimi de fazlasıyla arttırıyor. Ancak eski Türkiye A Millli Futbol Direktörü olan Fatih Terim’in Galatasaray’a dördüncü defa geri dönüşünü açıkladığı tweeti, sadece 40 dakika içerisinde Türkiye’de en beğenilen tweet rekorunu kırdı.

“Nerede kalmıştık…@GalatasaraySK” şeklinde yazdığı tweet aynı zamanda Fatih Terim’in üçüncü tweeti olmasıuyla da ayrı bir rekor ortaya çıkmış oldu. Şu anda 250.000’den fazla beğeni ve 155.000’den fazla retweet alan bu paylaşıma, toplam 50.000’i aşan yorum da gelmiş durumda.

Tek tweeti ile Türkiye’nin en çok etkileşim alan tweeti konumuna gelen paylaşımın sebebi Galatasaray kanadında yaşanan sıkıntılar sonrasında taraftarların Terim’e çağrısı ve bunun cevap bulması gösteriliyor. Aynı zamanda diğer takım taraftarlarının da bu tweete yorum ve alıntı yaparak retweet etmesinin de etkisi oldukça fazla.