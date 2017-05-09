Faraday Future Yeni Videosu ile Hala Daha Sektörde Olduğunu Hatırlattı

Geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES’ten sonra Faraday Future’den hiç bir şey duymamıştık ve şirket yeni bir reklamla karşımıza çıktı.

Faraday Future bugün seri üretim binek arabası FF91’e ait yeni bir reklam yayınladı. Emergence isimli reklamda arabanın ilk defa gerçek halini görüyoruz. Crossover-hatchback türü elektrikli araç çeşitli yollarda yol alıyor.

Ön tarafının garip şekli aslında bazı kişilerin hoşuna gidebilir. Aracın bu kısmında LIDAR sensörü yer alıyor. FF91 geleceğe dair her şeye sahip. Araç 1050 beygir gücünde ve 130 kW/h kapasitesi ile yaklaşık 609 kilometre yol alabiliyor. Aracın önünde ve arkasında 10 adet kamera, 13 adet uzun ve kısa mesafeli radar, 12 ultrasonic sensör ve yüksek çözünürlüklü LIDAR yer alıyor.

Dedikodulara göre araç 300.000$ civarında olacak. Ancak şirket CES’te aracını tanıttığından beri gündeme sürekli olarak kötü haberler ile geliyor. Üretimde yaşanan aksaklıklar, borçlar yanlış yönetim bunlardan bazıları. En son Olarak şirketin ana sermayesinin önemli bir kısmını oluşturan Çin merkezli teknoloji devi LeEco kendisi de finansal bir kriz içerisinde olduğundan dolayı şirketten ayrılmıştı.