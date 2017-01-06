Geçen sene karşımıza çıkan elektrikli araç üreticisi Faraday Future bu sene düzenlenen CES’te ilk aracı FF91’i tanıtmıştı.

Faraday Future tarafından yapılan açıklamaya göre tanıtım etkinliğinden sonraki 36 saat içerisinde 64.124 sipariş geldi. Ancak bu sayı en büyük rakibi Tesla’ya pek yaklaşamadı. Tesla, Model 3’ü tanıttığı ilk günde 232.000 ön sipariş almıştı. Ancak Faraday’ın henüz ortada bir arabası yok hatta FF91 daha üretecekleri ilk araba.

Şirket gelen ön siparişlerin kaç tanesinde 5000 dolarlık ön ödemenin yapıldığını kaç tanesinde ise yapılmadığını ne yazık ki açıklamadı. Araba için ücretsiz ön sipariş vermek de mümkün. Bu demek oluyor ki şimdiye kadar kaç para kazanıldı onu da öğrenemeyeceğiz.

Eğer gelen 64.124 sipariş hepsinde 5000 dolar ödendiyse yaklaşık olarak 320 milyon dolar civarında bir gelir elde etmiş olmaları gerekiyor. Ancak bu da garanti değil çünkü müşteriler siparişten vazgeçtiklerinde 5000 doları geri alabiliyorlar.

Yalnız şunu söylemek gerekir ki FF 91 insanların dikkatini çekmekte başarılı oldu. BU satışlara nasıl yansıyacak henüz bilmiyoruz. 4 çeker elektrikli SUV tek şarj ile yaklaşık 610 kilometre yol gidebiliyor. Ayrıca 0’dan 100’e de 2.39 saniyede çıkabiliyor. Faraday Future henüz arabanın fiyatını açıklamadı.