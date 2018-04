Aynı Tarz, Farklı Tat: Far Cry 5 İncelemesi | HWP Özel

İlk olarak Crytek’in elinden çıksa da devamında Ubisoft tarafından geliştirilmeye devam eden efsanevi serilerden Far Cry’ın son oyunu Far Cry 5, klasik bir FC deneyimi sunmasına rağmen kendini geliştirmeyi başarmış. Özgürlük ve aile kavramları hepimiz için önemlidir. Ancak söz konusu Far Cry 5 ise her şey bu iki kelimeden ibaret diyebiliriz. Hope County, Montana’da geçen hikayemizde gerçekte ABD’de Montana eyaleti olsa da Hope County bölgesi ise tamamen hayali olarak yaratılmış. Bu bölgede Eden’s Gate, yani Cennetin Kapısı adlı bir dini grup ile başa çıkmaya çalışıyoruz.

Tam bir megalomanyak olan Joseph Seed adlı ana kötü karakterimiz Cennetin Kapısı adını verdiği silahlı örgütü ile dini yapılanmaya giderken Tanrı tarafından seçildiğini sanan, yani kendini peygamber olarak gören bir psikopat olduğunu hemen anlıyoruz. Dünyanın sonu geldiğini ve tanrıya inanlara cennetin kapısını açan bir kurtarıcı olarak geldiğini düşünen Seed’e inanmayanlar ise acı bir şekilde ölüm ile cezalandırılıyor.

Kim Kime Dum Duma

Karakterlere göz attığımızda bir cemaat oluşumu ile karşı karşılayız. Silahlı bir örgüt olmasıyla dikkat çeken Eden’s Gate’in lideri ise Baba/father lakaplı Joseph Seed dikkat çekiyor. Ayrıca bu elemanın kardeşleri olan Faith, Jacob ve John ise söz konusu Hope Conty’deki bölgeleri parsellere ayırarak hüküm sürüyorlar. Kuzey’de Jacop, Güneyde John ve doğu kesimde ise Faith’in hüküm sürdüğü Far Cry 5’te önce bölgeleri bu arkadaşlardan kurtarmak, ardından minik bir adada bulunan babayı alt etmemizi istiyor. Biz ise The Resistance, yani bu oluşuma karşı direnen taraftayız. Bu tarafta kendi karakterimizi yaratarak Jerome Jeffries, Nick Rye ve Mary May Fairgrave ile gerektiği durumlarda yardım isteyerek birlikte hareket edebiliyoruz. Tabii bu isimler dışında kiralayabileceğimiz ve bize çok yardımcı olabilecek RPG sallayan Hurk, sniper Jess ve Grace, helikopter ile hava desteği sunan Adelaide, lav silahına sahip Sharky gibi isimler bize destek olabiliyor. Ayrıca Boomer adında bir köpek, Peaches adında bir puma ve Cheeseburger adında da bir ayımızı da evcilleştirerek yanımızda götürebiliriz. Evet, bu oyunda ana karakterimiz dışında bize destek olacak birçok kişi ve hayvan da var.

GTA’ya Rakip Açık Dünya!

Far Cry 5’teki gerçek bir açık dünya deneyimi bu sefer sunacak gibi. Evet, daha önceki Far Cry serilerinde de geniş bir açık dünya varken, dolu olduğundan emin olamıyorduk. Şimdi ise koca haritada nereye giderseniz gidin karşınıza düşman, hayvan ya da yardıma muhtaç birileri çıkacak. Hatta biraz düşman kısmını fazla abartmışlar gibi. Çünkü bir yerden bir yere giderken en az 10 düşman ile başa çıkmanız, ya da hiç sallamadan gazlamaya devam etmeniz gerekebiliyor. Bu bir bakıma boş boş takılırken bile kendinize bir uğraş bulabilmeyi sağlarken, aynı zamanda ana hikayeden çok kopmanıza da neden olabiliyor. Ama GTA tarzı bir sisteme dönmüş demek doğru olacaktır. Yani oyunda görev yapmak istemiyorsanız haritada gezinti de yapabilirsiniz. Bu gezintide masum insanları kurtarabilir, ava çıkabilir, balık bile tutabilirsiniz.

Farklı bir oynanış

Bu sefer biraz daha farklı bir Far Cry oynayış hissi sunan FC5, Direniş Metre adındaki seviye sistemi ile gelişmenize olanak tanıyor. Özellikle crafting sistemi gerçek manada geliştirilen oyunda silahlarınızı ve araçlarınızı da devamlı geliştirebilir, kendinizi ve aracınızı tam bir ölüm makinesine çevirebilirsiniz. Hatta bence oyundaki en sağlam araç daha önce oynanış videosu da paylaşılan Widowmaker olduğunu söylemek istiyorum. Önündeki makineli tüfeklr yolda giderken karşınıza kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırmanıza yarıyor. Hatta araçlar demişken oyunda araç sürüşü sırasında tıpkı gerçekte olduğu gibi titreme hissini de aktarmış olması önemli bir artı. Araç, uçak ya da deniz araçları sürmek de oldukça kolay. Tabii en azından PS4’te bize öyle geldi. Ayrıca avlanma odağı her zaman bulunan Far Cry’da bu sistem de geliştirilmiş. Crafting için ava çıkmanız gerekirken bunu balık tutma olayı da dahil edildiğini fark ettik. Hatta bu avlanma aşaması eskisi kadar da kolay sayılmaz. Saldırgan hayvanlardan kaçınmayı unutmayın. Kolay kolay da ölmüyorlar hani.

Kiralama sistemi

Oyunda Guns for Hire, Friends for Hire ve Fangs for Hire adında üç çeşit kiralama sistemi bulunuyor. Guns for Hire o sırada size destek olacak kişiler iken Friends for Hire sistemi ise co-op modunu yansıtıyor. Yani Far Cry 5’i iki kişi co-op olarak da oynayabilirsiniz. Ki bu oyunu daha zevkli hale getirebilir. Biz bunu deneyimleyemesek de “Bu oyunu iki kişi oynamak da ayrı bir zevk verir” dedirtmeyi başardı. Fangs for Hire ise daha önce bahsettiğimiz hayvanlar. Companion olarak yer alan bu sevimli yaratıklar birçok anda sizin kurtarıcınız olmayı başarıyor. Hatta Boomer en popüleri olsa da Peaches bizim favorimiz oldu. Kolay kolay yaralanıp ölmeyen, sağlam bir saldırgan arkadaşımız olan Peaches’ı tavsiye ediyoruz. Ancak bunlar hemen çıkmıyor. Haritadaki bölgelerden gerekli görevi yapıp bu hayvanları ya da insanları kurtamanız gerekecek.

Ayrıca söz konusu insanları ve hayvanları mantıklı ve taktiksel kullanırsanız hedefinize ve savaşınıza daha rahat ilerlediğinizi göreceksiniz. Bizim favorimiz ise Nick oldu. Hava desteği ve özellikle ara ara size salça olan uçak ve helikopterlerden kurtulmak, bir üsse girerken etrafı bomba yağmuruna tutmak için Nick’in uçağı çok iyi iş görüyor.

Yapay olmayan zeka!

Oyunlardaki en büyük sıkıntılarımızdan biri olan yapay zeka sistemi bu oyunda pek de sıkıntılı değil gibi. Gerek yanınızda destek olan kişiler ve hayvanlar gerekse düşmanlarınız hiç de kolay lokma olmazken saçmaladıklarını da az gördük. Çoğu zaman sizi zorlayabilen düşmanlar oyunu daha zevkli hale getirmeyi başarmış. Arada kolay lokma gibi olanlar da çıkmıyor değil ama.

Tabii pek de sıkıntılı değil dediğimize bakmayın, kusursuz değiller. Bazen yanınızda gelen adamlarınız size 3 kişi saldırırken “Dostum, koş! Bizim adamı vuruyorlar!” diyip gelmedikleri de oluyor. Ya da açık bir alanda işaretlediğiniz adam için “Görüş alanımda değil” diyerek sizi sinir edebiliyor. Hatta öldükten sonra tekrar oyuna döner dönmez etrafınızda 3-4 düşman aracının belirmesi de sinir bozucu yanlarından biri. Adamlar nasıl hissediyorsa artık!

Ne istersen onu kullan!

Sona gelmeden önce oyundaki oyuncaklarımızdan da bahsedelim. Makineli tüfekler, pompalı tüfekler, bomba, ok, beylik tabancaları ve elbette beyzbol sopaları gibi seçeneklerinizin yanı sıra Amerikan kası otomobiller, Buggy tarzı araçlar ve hatta helikopter ve uçak dahi yer alıyor. Kamyon, traktör gibi araçları da dahil eden Ubisoft, sonuç olarak oldukça iyi iş çıkarmış. Araç sürme hissiyatı gerçekten iyi ve mekanikleri oldukça yeterli seviyede ayarlanmış.

Sonuç olarak; elimizde daha farklı ama oynamaya başlayınca gözünüz kapalı “Far Cry bu!” diyebileceğimiz bir oyun ortaya çıkmış. Açıkcası parasını hak eden, sizi uzun saatler boyunca kendine bağlayabilecek, oyun bitse bile co-op ve çoklu oyuncu modlarında gezinebileceğiniz bir oyun olmuş. Hatta GTA’dan aşina olduğumuz arada açıp şehirde takılma şekli bu oyun için de geçerli olacak ve ara sıra Montana’da gezmek isteyeceğiniz hissiyatını vermeyi başarmış. Biz fazlasıyla beğendik. Öneriyoruz diyerek de bu yazıyı noktalayalım. İyi oyunlar!