Fallout 4 VR ve Doom VFR Gibi Son Dönemde Gelen En İyi 4 VR Oyunu

Gelişmeye devam eden sanal gerçeklik platformu için Fallout 4 VR, Doom VFR, Justice League VR ve Monster of the Deep: Final Fantasy XV yapımları sanal gerçeklik gözlüğü sahiplerinin ilgi odağı oldu.

Oculus ile popülerleşmeye başlayan ve HTC Vive ile PlayStation VR’ın eklenmesiyle kendine has bir kitle elde eden sanal gerçeklik oyunları için son günlerde 4 yeni ve dikkat çekici yapım ortaya çıktı. En son merakla beklenen Fallout 4 VR’ın eklenmesi ile tekrar gündeme gelen VR dünyasında şu anda büyük markaya sahip oyunlar ve yapımlara ait gelen oyunlar ise şöyle;

1- Fallout 4 VR (HTC Vive)

Şu anda sadece HTC Vive’a özel olan Fallout 4 VR, bildiğimiz Fallout 4’ü VR ortamında oynamamızı sağlıyor.

2- Doom VFR (HTC Vive – PSVR)

Hem PlayStation 4 hem de PC’de HTC Vive için piyasaya sürülen Doom VFR, Son Doom oyununun VR versiyonu diyebileceğimiz yağıda geliyor. UAC binası içerisi ile sınırlandırılan ancak Doom’un tüm aksiyonlarını içeren Doom VFR de bu tarz oyunları sevenler için bir nimet konumunda.

3- Justice League VR (HTC Vive – PSVR)

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash ve Cyborg olmak ister misiniz? Bu mini oyun diyebileceğimiz Justice Leage VR ile Batman olarak düşmanlara kök söktürebilir, Batmobile kullanabilir, Superman ile gözlerinizden ışın çıkartarak uçabilir, Aquaman ile denizin derinliklerinde gezebilir, Flash ile olağanüstü hızlara ulaşabilirsiniz.

4- Monster of the Deep: Final Fantasy XV (PSVR)

FF 15 severlerin oyunda mini bir bölüm diyebileceğimiz balık avı tarzını VR’a getiren ekip, Monster of the Deep adıyla mini bir VR oyunu ortaya koymuşlar. Ignis, Prompto, Gladio, ve diğer tanıdık yüzlerin olduğu yapımda, derinlerde pusuda bekleyen tehlikeli varlıkları yakalamaya çalışacağız.