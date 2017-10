Facebook’un Küçük Hatası, Filistinli Bir Adamın Neredeyse Kabusu Oluyordu

Kudüs şehrine yakın bir alanda inşaat görevlisi olarak çalışan bir adam, buldozeri ile bir resim çekildikten sonra Facebook üzerinden Arapça “Merhaba” başlığı altında paylaştı. Fakat paylaşımından sonra Facebook’un yapay zekaya sahip otomatik çeviricisi bir hata sonucu “Merhaba” başlığını “Onlara saldırın” ya da “Canlarını yakın” anlamlarına yakın bir kelimeye çevirdi.

In predictive policing news: Israel arrested a Palestinian for posting a pic on Facebook next to a bulldozer saying “good morning” just because Facebook incorrectly translated the Arabic phrase to mean “hurt them”. Full article on Haaretz – https://t.co/kk1A51BcUy pic.twitter.com/BUOVONWIrc

— Asaf Lubin (@AsafLubin) October 23, 2017