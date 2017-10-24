Facebook’un Küçük Hatası, Filistinli Bir Adamın Neredeyse Kabusu Oluyordu

Facebook’un Küçük Hatası, Filistinli Bir Adamın Neredeyse Kabusu Oluyordu

24 Ekim, 2017 HABER, Sosyal Medya 0 yorumlar

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Facebook’un yapay zekaya sahip otomatik çeviricisi, yaptığı küçük bir çeviri hatası ile Filistinli bir adamın kabusu oldu.

Kudüs şehrine yakın bir alanda inşaat görevlisi olarak çalışan bir adam, buldozeri ile bir resim çekildikten sonra Facebook üzerinden Arapça “Merhaba” başlığı altında paylaştı. Fakat paylaşımından sonra Facebook’un yapay zekaya sahip otomatik çeviricisi bir hata sonucu “Merhaba” başlığını “Onlara saldırın” ya da “Canlarını yakın” anlamlarına yakın bir kelimeye çevirdi.

Haaretz’in paylaştığı rapora göre, paylaşılan içeriğin başlığı yüzünden Samaria District polisi alarma geçerek, masum adamı buldozeri ile bir vur kaç görevi gerçekleştireceğinden şüphelenerek gözaltına aldı. Bu süreç içerisinde başlığı kontrol etme gereği duymayan polis, bir yanlışlık yapıldığını öğrenmesi biraz zaman alsa da daha sonrasında masum adamı geri bıraktı. Olaylardan sonra Facebook adamın ailesinden ve kendisinden yaşanan bu olaylar için özür dilediğini açıkladı.

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