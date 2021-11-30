Facebook’un Kripto Para Biriminden Sorumlu Yöneticisi Şirketten Ayrılıyor

Facebook’un ana şirketi Meta’nın kripto para birimi başkanı David Marcus, salı günü yıl sonunda şirketten ayrılacağını duyurdu. Marcus’un ayrılışı, şirketin Facebook ürünleri aracılığıyla dünyadaki herhangi birine çevrimiçi para göndermek için kullanılabilecek bir kripto para birimi başlatmayı denemesinin ve başarısız olmasının ardından geldi.

Marcus, PayPal’in başkanı olarak iki yıllık bir görev süresinin ardından Ağustos 2014’te daha önce Facebook olarak bilinen Meta’ya katıldı. Marcus’un Facebook’taki ilk rolü, şirketin Messenger hizmetinden sorumlu başkan yardımcısıydı. Mayıs 2018’de Facebook’un finansal projeler birimini başlatmak için Messenger bölümünden ayrıldı. Bu bölüm, Haziran 2019’da şirketin Libra blok zincir para birimini ve Calibra dijital cüzdanını duyurdu ve umudun her iki projenin de 2020’de hayata geçmesi olduğunu söyledi.

Facebook, dünya çapındaki yasa koyucular ve düzenleyicilerin kripto para birimi isteklerine karşı sert bir tepkiyle karşılaştıktan sonra, 2020’de hiçbir proje gün ışığına çıkmadı. Şirket nihayet ekim ayında Novi olarak yeniden adlandırılan dijital cüzdan ürününü piyasaya sürdü. Ancak şimdi Diem olarak adlandırılan ve bağımsız bir dernek tarafından yönetilen dijital para birimi halka açıklanmadı.

Marcus, ayrıldığını açıklayan bir tweet dizisinde , “Novi’yi piyasaya sürmenin hemen ardından yapılacak çok şey olsa da – ödemelerimizdeki ve finansal sistemlerimizdeki değişim ihtiyacı konusunda her zamanki gibi tutkuluyum – girişimci DNA’m, görmezden gelmeye devam etmek için arka arkaya çok fazla beni dürttü” dedi.

Marcus’un ayrılışı, Facebook’un blok zincirindeki talihsiz çabalarına öncülük eden diğer kilit yöneticilerin gidişatını takip ediyor. Diğer proje kurucusu Morgan Beller, girişim sermayesine girmek için Eylül 2020’de şirketten ayrıldı. Proje kurucularından bir diğeri olan Kevin Weil, mart ayında, her gün bir kez dünyanın fotoğrafını çeken ve kullanıcılara dünyanın nasıl değiştiğini gösteren görüntüler sağlayan bir uydu filosuna sahip bir San Francisco şirketi olan Planet’e katılmak için ayrıldı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Marcus’un Facebook profiline yaptığı bir yorumda, “Sizin liderliğiniz olmadan Diem’de bu kadar büyük bir hamle yapamazdık ve Meta’yı bu büyük bahisleri yaptığımız bir yer yaptığınız için minnettarım” dedi.

Marcus, ayrılış duyurusunda, şirketin Novi finansal ürünler bölümünün başkanı olarak Marcus’un yerini yönetici Stephane Kasriel’ın alacağını söyledi. Marcus, “Buna dışarıdan tanık olmak için sabırsızlanıyorum” dedi. “İleride büyük şeyler olduğunu biliyorum.”