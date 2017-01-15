Facebook ve Alphabet’in İnternet Rüyası Türbülans ile Yıkıldı

Facebook ve Alphabet’in üzerinde çalıştığı şeylerden bir tanesi de insansız hava araçları ile internet bağlantısı sağlamak.

Facebook dronelar üzerinden Alphabet ise büyük balonlarla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet servisi sunma peşinde koşuyor. Bu doğrultuda Google’ın projesi Titan Aerospace ortaya çıktı. Google bu servis ile hızlı internet bağlantısı ve Google hizmetleri verecek karşılığında ise reklam gösterecekti. Ancak Titan uzun soluklu bir proje olmadı.

Sosyal medya devi Facebook’un amacı ise balon yerine dronelar üzerinden bu servisi vermek. Ancak şirketin geliştirdiği Aquila isimli drone daha ilk test uçuşunda esen ters rüzgar yüzünden hasar aldı ve başarısız bir iniş gerçekleştirdi. Şirketin internet uydusu görevini yüklenecek olan uydusu AMOS-6 ise SpaceX’in Falcon 9 roketinin inflak etmesiyle beraber binlerce parçaya bölündü. Bu kaza şirkete pahalıya patladı.

İki şirketinde yapması gereken şeyler var ve bunlar hiç kolay değil. Türbülans gerçekliği ise bu projelerin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi. Bu amaca hizmet edecek olan cihazların güneş enerjisi ile aylarca gökyüzünde olması amaçlıyor ancak bu o kadar da kolay bir şey değil.