Sosyal medya devi Facebook’un internet servisi sağlayacak olan drone prototipi Aquila’nın ilk uçuş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada droneda yapısal bir hata olduğunu ve beklenmeyen bir rüzgarın Aquila’ya çarpmasıyla beraber kazanın meydana geldiği belirtildi. Havacılık eksperleri ve şirket mühendisleri yaptıkları incelemelerde uçuş düzeninin hesaplanandan daha uzun süre bozulduğu ve aracın inişe yaklaşırken değişen rüzgarın buna neden olduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Birimi’de kazanın rüzgarın Aquila’yı uçuş rotasından çıkarmasıyla gerçekleştiğini doğruladı. Kaza da otomatik pilotun bir hatası olmadığı rüzgardan dolayı droneun olması gereken yaklaşma hızından daha hızlı olduğu belirtildi. Ancak bu kazanın ortaya çıkardığı en büyük problem Aquila’nın havada kalma süresi arttıkça kaza riskinin artması.

Kazanın en büyük nedeni olan rüzgarın bir anda nasıl ortaya çıktığı anlaşıldı. Yuma çölünde yapılan denemelerde hava bir anda ısınıyor ve bu durum rüzgarları alevlendiriyor. Sıcak yer yüzünün havayı alçak basıncın olduğu yukarıya doğru itmesi ile ortaya çıkan rüzgar Aquila’nın çakılmasına neden oldu.