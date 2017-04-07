Facebook’ta Paylaşılan 5 Videodan 1’i Canlı Yayın Videosu

Facebook’un canlı yayın teknolojilerine yaptığı yatırım sonunda meyvelerini veriyor gibi gözüküyor ve yapılan açıklamalar bunu doğrular nitelikte.

Facebook’un Video Bölümü Başkanı Fidji Simo platformda paylaşılan her 5 videonun 1 tanesinin canlı yayın videosu olduğunu açıkladı. Simo ayrıca geçen yıla göre canlı yayın izleme süresinin dört kat arttığını belirtti.

2015 yılında düzenlenen SXSW festivalinde Meerkat’ın ortaya çıkması ile beraber büyük sosyal medya platformlar yüzlerini canlı yayın servislerine doğru döndü. Neredeyse sınırsız video paylaşımının yaşandığı bir çağda bu dönüş aslında büyük bir sürpriz olmadı. Bu videolar ister bir haber ajansından ister bir medya şirketinden ya da arkadaşınızdan gelmiş olsun Facebook platformu bunu görebiliyor ve bir sonraki adımını ona göre atıyor.

Bu aslında oldukça pahalı bir girişim. Sosyal medya devi medya şirketlerini, sporculara ve ünlülere canlı yayın için baya para ödedi. Bu miktar sadece geçen yıl 50 milyon dolar civarındaydı. Şirket bunu yaparak canlı yayını ön plana çıkarmayı başardı. Ancak 2016 yılında bir değişikliğe gitti. Bu değişiklik ile beraber yaklaşık 140 büyük isim ile sözleşme yenilenmedi. Çünkü platformda canlı yayın artık kendiliğinden büyüyebilecek bir hale gelmiş durumda. Sırada ise Netflix ya da Amazon Prime gibi yüksek kaliteli içerikler yer alıyor.