Facebook Nihayet 4K Videoları Desteklemeye Başladı

Sosyal ağ üzerinde bir kaç Super HD video çıktıktan sonra Facebook, 4K video yüklemelerini ve 2160p UHD-1 Ultra-High-Definition Television standartı kullanarak video görüntülemeyi desteklemeye başladığını doğruladı.

Temmuz ayında 360 videoları için 4K uyumluluğu getiren Facebook, 2D videoların kalitesini şimdiye kadar hep 720p olarak tutmuştu. Son zamanlarda videolara bir hayli önem veren Facebook, 4K oyun ve müzik videoları, bir yandan da anlaştığı sponsor şirketler ile Watch tab özelliği sayesinde çok daha kaliteli videolar sunmaya başlarken bir diğer taraftan da boş durmayarak Instagram’a getirdiği canlı yayına konuk ekleme özelliği getiriyor.

Fakat bu kadar büyük özellikler getirmesine rağmen Facebook, video konusunda diğer şirketlere kıyas ile bir hayli geride kalmış durumda. Bakalım Facebook önümüzdeki yıllarda, video konusunda YouTube ve Netflix gibi büyük markalara yetişebilecek mi?