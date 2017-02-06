Facebook Sahte Haber Filtresini Fransız Kullanıcıların Kullanıma Sundu

Facebook, Amerika’da yaşanan seçim döneminde sahte haberler yüzünden yoğun bir eleştiri almıştı ve Avrupa ülkeleri bunun bir daha yaşanmasını istemiyor.

Facebook özellikle Almanya ve Fransa tarafından bölge hükümetleri tarafından sahte haber konusunda oldukça sert bir şekilde uyarılmıştı. Hatta Almanya platformda yer alacak her sahte haber için 500.000 euro civarında ceza uygulayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine şirket ülkelerde çeşitli girişimlerle birlikte çalışarak sahte haberlerin önüne geçmeye başlamıştı. Geçen yılın sonunda Amerika’da bu seçenek kullanılmaya başladı. Geçen ay aynı uygulama Almanya’da uygulandı. Şimdi sıra ise Fransa geldi. Bu uygulamanın işleme şekli ise akla yatkın gibi geliyor. Ancak yine de kullanıcılara iş düşüyor. Kullanıcıların işaretledikleri haberler üçüncü parti girişimlere gönderiliyor. Eğer bu girişimler de haberin sahte olduğunu onaylarsa siteden kaldırılıyor. Bu haberin kaldırılması için sekiz firmadan ikisinin haberin sahte olduğunu çeşitli linklerle kanıtlaması gerekiyor.

Doğrulu tartışılmakta olan haberleri kullanıcılar paylaşmaya kalktığında haberin doğruluğunun henüz teyit edilmediğine dair bir uyarı alacak. Şirket Fransa’da Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, Franceinfo, France Médias Monde, L’Express, Libération ve 20 Minutes ile anlaştı.