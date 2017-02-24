Facebook Profil Fotoğraflarına Bayrak Ekleme Seçeneği Geldi

Facebook, Profil Çerçeveleri özelliğine 200 ülke bayrağı ekledi artık kullanıcılar profil fotoğraflarının köşelerine bu ülke bayrağı ekleyebilecek.

Profile Frames özelliği 2015 yılında çıkarılmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar profil fotoğraflarına destekledikleri spor kulübünün simgesini veya çerçevesini ekleyebiliyordu. 2016 yılının Aralık ayında ise bu sefer kullanıcılar kendi çerçevelerini oluşturmaya başladı. Şimdi ise ülke bayrakları özelliği geldi.

Geçtiğimiz haftalarda şirketin CEO’su Mark Zuckerberg sosyal medya platformunun artık farklı bir misyona sahip olduğunu anlatan 5800 kelimelik bir mektup yazmıştı. Zuckerberg bu kadar çok kullanılan bir platformun artık sivil etkileşime daha önem vermesi gerektiğini ve global bir topluluk haline gelmesi gerektiğini açıklamıştı.

Sosyal medya devi bütün sınırları kaldırabilen bir dijital bir ülke haline geldi diyebiliriz. Bu platform üzerinden oluşturulan çevrimiçi kimlik benzersiz bir özellik taşıyor. Ancak yeni özellik bu etkiyi azaltacak yapıda. Yani biraz anlamsız.