Facebook’un Instant Articles Özelliği İstenildiği Gibi Değil

2015 yılında Instant Articles özelliğinin Facebook’a gelişi Menlo Park’ta yer alan merkezde büyük bir sevinç ile kutlanmıştı.

Facebook tarafından sunulan bu özellik hızlı yüklenen, orijinal olarak saklanan makalelere olanak tanıyan yeni bir format olarak görülüyordu. Yayıncılar ve gazeteciler için bu durum harika olarak değerlendirildi. Ancak düzenli olarak yayınların internet sitelerini ziyaret eden okuyucular artık içerikleri Facebook, Twitter ve Snapchat gibi yayıncılarının kontrolü dışında olan üçüncü parti uygulamalar üzerinden okumaya başladı.

Bu durum artık yayıncıları korkutmaya başladı. New York Times Yöneticisi Mat Yurow yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarının basın sektörünü tükettiğini ve bunlara sektörün kendisinin sebep olduğunu açıkladı. Medya endüstrisinin önde gelen isimlerinden Battelle ise yayıncıların başka bir şirketin sahibi olduğu platformu kullanarak uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir sektör oluşturabilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Artık yayıncılar ise dikkatlerini başka yere çeviriyor. Google’ın Accelerated Mobile Pages projesi Instant Articles’tan bazı ögeler taşısa bile yayıncılara daha fazla kontrol sunuyor. AMP açık internetin bir parçası halinde. Yayıncılar bunu Facebook’un kapalı ekosistemine tercih ediyor. Ayrıca aramalarda Google, AMP içerikleri çıkarıyor ve en önemlisi AMP, Instant Articles’tan daha fazla trafik alıyor.