Facebook, Instagram’a da Ayrı Bir Mesajlaşma Uygulaması Getiriyor

Facebook, yıllar önce mesajlaşma sistemi olan Facebook Messenger’ı ayırmasının ardından şimdi de Instagram’ın DM bölümü için ayrı bir uygulama sunacak.

Bundan uzun bir sire önce mesaj bölümünü Facebook Messenger adıyla ayrı bir program yapan Facebook, tepki toplamasına rağmen günümüzde her Facebook kullanıcısına bu uygulamayı indirmeyi başardı. Şimdi de iyice popülerleşmiş konuma gelen Instagram için de aynı planlara sahip olan Mark’ın ekibi, Instagram Direct adında ayrı bir uygulama ile Instagram kişilerinin birbirileri ile konuşabilecekleri ayrı bir mesajlaşma platformu sunacak.

Tıpkı Facebook Messenger mantığında olacak olan Facebook Direct’in hangi yenilikleri getireceği bilinmese de ilk testlerin yapılacağı pilot ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirtmekte fayda var. Yani dünya üzerinde bu sistemi deneyecek ilk kullanıcılar arasında olacağız.

İlk aşamada yine tepki toplayacağı düşünülen Instagram Direct, yine bir süre sonra genel olarak kabul görecektir. Böylece birçok kişinin telefonunda WhatsApp ve Facebook Messenger’dan sonra Instagram Direct ile yeni bir Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma uygulaması da girmiş olacak.