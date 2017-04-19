Faceobok’un diğer arkadaşlarınız ile etkileşime girebildiğiniz ilginç sanal gerçeklik uygulaması Spaces kullanıma sunuldu.

Facebook Spaces isimli uygulama bugün Oculus Rift sahiplerine beta olarak kullanıma açıldı. Bu haber şu anda San Jose’de düzenlenmekte olan F8 geliştirici konferansında açıklandı. Rift ve Touch kontrolcülere sahip olan üç kişi artık sanal bir oyunun alanında bir araya gelerek eğlenebilir. Burada videolar izlemek, fotoğraflar çekmek ve farklı sanal gerçeklik aktiviteleri gerçekleştirebilmek mümkün.

Spaces ilk olarak geçtiğimiz Ekim ayında Oculus Connect etkinliğinde gösterilmişti. Mark Zuckerberg sahnede diğer çalışanlar ile beraber Spaces’ı denemişti. Daha önce Gear VR’a da gelmiş olan Oculus Rooms ya da iki yıl önce tanıtılmış Oculus Toybox gibi Spaces uygulaması da son derece ilginç ve ilgi çekici.