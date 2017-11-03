Facebook, GIF Destekli Anketler Özelliğini Web ve Mobil için Aktif Etti

Facebook, bugün anketler için yeni bir özelliğini aktifleştirdi. Artık anket hazırlarken, anketin seçeneklerini yalnızca sıkıcı yazılar ile değil aynı zamanda fotoğraf ve GIF’ler ile süsleyebileceksiniz.

Şu anda Web, iOS ve Android kullanıcılarının tarafından kullanılabilir olan özelliği kullanabilmek için tek yapmanız gereken, anket oluşturmak için aynı yolları izlemeniz ve seçenek ekleme kısmının sağında bulunan fotoğraf veya GIF butonunu kullanmak olacak.



Anketiniz için soracağınız sorunun uzunluğu için bir limit yok fakat, anketiniz için belirleyeceğiniz cevaplar en fazla 25 karaktere sahip olabiliyor. Aynı zamanda şimdilik yalnızca iki GIF ekleyebileceğiniz anketin, ne kadar bir süre aktif olacağını da ayarlayabilirsiniz.