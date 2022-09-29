Meta, ABD ve Avrupa’daki siyasi anlatıları etkilemek isteyen Çin ve Rusya merkezli iki bağlantısız hesap ağını kaldırdığını söyledi.

Platform, eşgüdümlü asılsız davranışlara karşı politikasını ihlal ettiğine inandığı hesapları düzenli olarak arar ve kaldırır. 2016 başkanlık seçimlerinden sonra istihbarat teşkilatlarının Rus gruplarının ABD’de bölücü anlatıları yaymak için sosyal medya platformlarını kullandıklarını tespit etmesiyle bu tür faaliyetler ABD’de bir parlama noktası haline geldi.

Meta, “Rusya merkezli etki kampanyası esas olarak Almanya, Fransa, İtalya, Ukrayna ve İngiltere’yi hedef aldı. Mayıs ayından itibaren, Avrupa’daki meşru haber kuruluşlarını taklit eden 60’tan fazla web sitesinden oluşan bir ağ, Ukrayna’yı eleştiren ve Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarını savunan orijinal makaleler yayınladı.” dedi. İkilinin; makaleleri, orijinal meme’leri ve YouTube videolarını Facebook, Instagram, Telegram, Twitter ve Change.org gibi platformlarda tanıttığını ekledi.

Meta, operasyonu “Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana sekteye uğrattığımız en büyük ve en karmaşık Rus menşeli operasyon” olarak nitelendirdi.

Meta, “Sofistike ve kaba kuvvetin alışılmadık bir kombinasyonunu sundu. Sahte web siteleri ve birçok dilin kullanılması hem teknik hem de dil yatırımı gerektiriyordu. Öte yandan sosyal medyadaki güçlendirme, öncelikle kaba reklamlara ve sahte hesaplara dayanıyordu.” dedi.

Meta, ikilinin soruşturma boyunca orijinal alan adlarını engellemiş olsa bile yeni web siteleri oluşturduğunu söyledi. Sayfalar birkaç farklı dildeydi ve gönderiler zaman zaman Avrupa ve Asya’daki Rus büyükelçiliği Facebook sayfaları tarafından yayıldı. Yine de Meta, hesapların çoğunun soruşturmaya başlamadan önce otomatik sistem tarafından tespit edildiğini ve kaldırıldığını söyledi.

Sadece ABD’de değil

Ayrı bir gelişmede Meta, Çin’de başlatılan ve ABD, Çek Cumhuriyeti ve diğer yerlerde Çince ve Fransızca konuşan bazı kitleleri hedef alan “küçük bir ağı” kaldırdığını söyledi. Meta, kampanyanın “her biri 2021 sonbaharı ile 2022 eylül ortası arasındaki farklı zamanlarda belirli bir kitleye odaklanan, büyük ölçüde ayrı ve kısa ömürlü dört çalışma içeriyor” dedi.

Meta, ABD’de Çin merkezli operasyonun “siyasi yelpazenin her iki tarafındaki insanları hedef aldığını” ve 2022 ara seçimleri öncesinde ABD iç siyasetine odaklanan ilk Çin ağı olduğunu söyledi. Şirket, geçmişte bozduğu Çin etki kampanyalarının genellikle ABD’yi diğer ülkelerdeki izleyicilere eleştirmeye odaklanacağını söyledi.

Meta, Çek Cumhuriyeti’ndeki kampanyanın devletin Ukrayna’ya verdiği desteği hedef alarak hükümet karşıtı anlatıları desteklediğini söyledi. Meta, her kampanyanın yaklaşık yarım düzine hesap içerdiğini ve “Çin’de mesai saatleri içinde” yayınlandığını ve çok az kişinin bu gönderilerle gerçekten ilgilendiğini söyledi.