Facebook Canlı Yayın’a Başkasını Davet Etmenin Yolu Açıldı

Facebook ortak canlı yayın için canlı yayına davet özelliği getirdiğini açıkladı. Bu yeni özellik Hangouts on Air ile YouTube üzerinden canlı yayın gibi.

Facebook ilk olarak bu özelliği önemli kişilere sunmuştu artık platform üzerinde yer alan Sayfalar ve bütün kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek. Canlı yayına arkadaş davet etme şimdilik sadece iOS uygulamasında yer alıyor. Şirket özelliğin ne zaman Android’e geleceğine dair bir açıklama yapmadı.

Özellikte hem portre hem de yan mod destekleniyor. Ana alanda canlı yayını yapan kişi yer alırken küçük pencerede canlı yayına davet edilen kişi yer alıyor. Geniş modda ise ekran tam ortadan ikiye bölünüyor.

Bu güncelleme ile beraber gelen bir diğer özellik ise canlı yayındayken özel mesaj gönderme. Artık canlı yayın yapan kişiler izleyicilerden birine özel mesaj gönderebiliyor. Yapılan açıklamaya göre çok daha fazla eğlenceli ve sosyal özellikler canlı yayına gelecek.