Facebook Artık Televizyonda Daha Fazla Yer Almak İstiyor

Facebook Artık Televizyonda Daha Fazla Yer Almak İstiyor

1 Şubat, 2017 Sosyal Medya 0 yorumlar

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Facebook televizyonlar için yeni bir uygulama geliştiriyor ve yayıncıların televizyon programı benzeri özel içerikler üretmesini istiyor.

Facebook’un bu uygulaması Apple TV benzeri akıllı kutularda da yer alacak. Sadece uygulama bu uygulama içerisinde yer alacak olan televizyon şovu benzeri içerikleri şirket medya firmalarına lisanslayacak. Şirketin bu hamlesi videolu içeriği platformun merkezine oturtma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Dedikodulara göre şirket uzun yıllar boyunca bu projenin araştırmasını yapmış ve uygulamayı geçtiğimiz yaz ayından itibaren geliştiriyor. Ancak sadece uygulama yazmak yeterli değil. Uygulamanın içeriklere sahip olması gerekiyor. Günümüzde kısa videolar ve deneysel canlı yayınlar yapılıyor ancak iki formata da reklam eklemek çok zor. Şirketin Haber Akışı bölümünde reklam gösterecek yeri kalmadığına göre artık içeriklerin yavaş yavaş değişeceğini ön görebiliriz.

Medya şirketleri lisans ücreti karşılığında program geliştirecekler. Bu programların arasında 10 dakikalık reklamlar yer alacak. Böylelikle iki tarafta kazanmış olacak. Medya şirketleri de bu projeye ilgi gösteriyor. Yani yakında televizyonlarda Facebook için üretilmiş içeriklerle karşılaşmamız mümkün.

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