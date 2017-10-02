Eylül 2017’in En Çok Satan Sony PS4 Oyunları Belli Oldu!

Eylül 2017’in En Çok Satan Sony PS4 Oyunları Belli Oldu!

2 Ekim, 2017 Genel, HABER, Oyun, Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Konsol piyasasının en popüler isimlerinden Sony PS4’ün, Eylül ayı itibariyle, dijital platformlarda en çok satan oyunları belli oldu.

Her ne kadar Nintendo Japonya ve Amerika’da ciddi atılımlar yapsa da, dünya çapındaki konsol savaşlarının zirvesinde iki marka var: Sony ve Microsoft…

PSN’den elde edilen verilere göre Sony PS4 platformunun, Eylül ayında Avrupa ve Amerika’da en çok satılan oyunları belli oldu.

sony ps4

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Amerika Birleşik Devletleri’nde En Çok Satan PS4 Oyunları:

  1. Madden NFL 18
  2. Hellblade: Senua’s Sacrifice
  3. Sonic Mania
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  5. Uncharted: The Lost Legacy
  6. Grand Theft Auto V
  7. Friday the 13th
  8. Undertale
  9. Minecraft
  10. EA Sports UFC 2
  11. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
  12. Rocket League
  13. Need for Speed
  14. LawBreakers
  15. Absolver
  16. For Honor
  17. Life Is Strange: Before the Storm
  18. The Evil Within
  19. Call of Duty: Modern Warfare Remastered
  20. Overcooked

Avrupa’da En Çok Satılan Sony PS4 Oyunları:

  1. Hellblade: Senua’s Sacrifice
  2. Uncharted: The Lost Legacy
  3. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  4. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
  5. Horizon: Zero Dawn
  6. Wolfenstein: The New Order
  7. EA Sports UFC 2
  8. Sonic Mania
  9. Rocket League
  10. Minecraft
  11. FIFA 17
  12. Mortal Kombat XL
  13. The Last of Us Remastered
  14. Cities: Skylines
  15. Middle-earth: Shadow of Mordor
  16. Call of Duty: Black Ops III
  17. Star Wars Battlefront
  18. The Witcher 3: Wild Hunt
  19. Friday the 13th
  20. Borderlands: The Handsome Collection

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