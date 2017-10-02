Eylül 2017’in En Çok Satan Sony PS4 Oyunları Belli Oldu!

Konsol piyasasının en popüler isimlerinden Sony PS4’ün, Eylül ayı itibariyle, dijital platformlarda en çok satan oyunları belli oldu.
Her ne kadar Nintendo Japonya ve Amerika’da ciddi atılımlar yapsa da, dünya çapındaki konsol savaşlarının zirvesinde iki marka var: Sony ve Microsoft…
PSN’den elde edilen verilere göre Sony PS4 platformunun, Eylül ayında Avrupa ve Amerika’da en çok satılan oyunları belli oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nde En Çok Satan PS4 Oyunları:
- Madden NFL 18
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Sonic Mania
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Uncharted: The Lost Legacy
- Grand Theft Auto V
- Friday the 13th
- Undertale
- Minecraft
- EA Sports UFC 2
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Rocket League
- Need for Speed
- LawBreakers
- Absolver
- For Honor
- Life Is Strange: Before the Storm
- The Evil Within
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered
- Overcooked
Avrupa’da En Çok Satılan Sony PS4 Oyunları:
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Uncharted: The Lost Legacy
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Horizon: Zero Dawn
- Wolfenstein: The New Order
- EA Sports UFC 2
- Sonic Mania
- Rocket League
- Minecraft
- FIFA 17
- Mortal Kombat XL
- The Last of Us Remastered
- Cities: Skylines
- Middle-earth: Shadow of Mordor
- Call of Duty: Black Ops III
- Star Wars Battlefront
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Friday the 13th
- Borderlands: The Handsome Collection
Cevap Yazın: