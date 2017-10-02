Eylül 2017’in En Çok Satan Sony PS4 Oyunları Belli Oldu!

Konsol piyasasının en popüler isimlerinden Sony PS4’ün, Eylül ayı itibariyle, dijital platformlarda en çok satan oyunları belli oldu.

Her ne kadar Nintendo Japonya ve Amerika’da ciddi atılımlar yapsa da, dünya çapındaki konsol savaşlarının zirvesinde iki marka var: Sony ve Microsoft…

PSN’den elde edilen verilere göre Sony PS4 platformunun, Eylül ayında Avrupa ve Amerika’da en çok satılan oyunları belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde En Çok Satan PS4 Oyunları:

Madden NFL 18 Hellblade: Senua’s Sacrifice Sonic Mania Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Uncharted: The Lost Legacy Grand Theft Auto V Friday the 13th Undertale Minecraft EA Sports UFC 2 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Rocket League Need for Speed LawBreakers Absolver For Honor Life Is Strange: Before the Storm The Evil Within Call of Duty: Modern Warfare Remastered Overcooked

Avrupa’da En Çok Satılan Sony PS4 Oyunları: