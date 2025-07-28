Teknoloji dünyası, henüz yeni piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Flip7 modelinin başarısını konuşurken, Samsung cephesinden geleceğe yönelik çok önemli bir sızıntı geldi. Güney Koreli teknoloji devi, Samsung Galaxy Z Flip7 modelinde kullandığı Exynos 2500 işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekmişti ancak görünüşe göre durmaya hiç niyeti yok. Şirketin bir sonraki amiral gemisi işlemcisi olacak Exynos 2600, performans testi sonuçlarıyla şimdiden heyecan yaratmayı başardı.

Exynos 2600 Neler Vaat Ediyor? İşte İlk Performans Verileri!

Popüler performans ölçüm platformu Geekbench üzerinde “S5E9965” model numarasıyla görüntülenen bir mühendislik örneği, Exynos 2600 yonga setinin ilk detaylarını gözler önüne serdi. Bu yeni işlemci, toplam on çekirdekli bir yapıyla geliyor ve 1+3+6 şeklinde sıralanan farklı bir kümeleme düzeni kullanıyor. Teste giren cihazda 3.55 GHz hızında çalışan bir adet ana çekirdek, 2.96 GHz’de görev yapan üç adet performans çekirdeği ve 2.46 GHz’lik altı adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Grafik tarafındaki gücünü ise Samsung’un yeni nesil Xclipse 960 GPU‘sundan alıyor.

Bu donanımla teste giren ve 12 GB RAM ile Android 16 işletim sistemine sahip olan mühendislik cihazı, tek çekirdek testinde 2.155, çoklu çekirdek testinde ise 7.788 puan alarak dikkat çekti. Bu skorlar, Samsung Galaxy Z Flip7 içerisinde yer alan Exynos 2500’ün (sırasıyla 2.099 ve 7.433 puan) üzerinde bir performans artışına işaret ediyor. Bu durum, gelecekteki Samsung telefonlarının mevcut modellerden ne kadar daha güçlü olacağının ilk sinyallerini veriyor.

Piyasadaki en büyük rakibi Snapdragon 8 Elite ile kıyaslandığında ise Exynos 2600’ün henüz geliştirme aşamasında olduğu unutulmamalı. Ancak bu ilk sonuçlar bile Samsung’un işlemci konusundaki iddiasını ortaya koyuyor. Bloomberg’den gelen raporlara göre Samsung, gelecek yıl tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisi için hem Qualcomm hem de kendi işlemcilerini kullanma stratejisini sürdürebilir. Bu durum, serinin farklı modellerinde farklı işlemciler görebileceğimiz anlamına geliyor ve bu işlemcilerin performansı, bir sonraki katlanabilir telefon serisini de doğrudan etkileyecektir.

Henüz geliştirme aşamasında olan Exynos 2600 yonga setinin nihai sürümünde saat hızlarının ve optimizasyonların daha da iyileştirilmesi bekleniyor. Bu da perakende ürünlerde bu skorların çok daha üzerine çıkılacağı anlamına geliyor. Bu gelişmeler, Samsung Galaxy Z Flip7 gibi başarılı cihazların ardından Samsung’un mobil işlemci pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracağını gösteriyor.

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