Excel Dosyasında En Alt Satıra İnmek Oldukça Zorlu

Microsoft’un Office programları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan Excel’de hiç en alt satıra inmek aklınıza geldi mi?

Excel’in 7.0 sürümünde veri limiti 16K (214=16384) satır. Versiyon 8.0 ve 11.0 ise 64K (216=065536) satır ve 256 kolon. Versiyon 12 ise 1M (220=1048576) ve 16384 kolon. Bir YouTube yayıncısı olan Hunter Hobbs bunu merak etmiş ve en alt satıra manuel olarak inmeyi denemiş. Ayrıca bu denemesinin ne kadar süreceğini anlamak için CTRL ile hile yapmamış ya da ara vermemiş. Sıkılmamak için ise en alt satıra inerken kitap okuyor, ping pong oynuyor ya da telefonda arkadaşlarıyla görüşüyor. Bu esnada aç kalmamak içinde pizza tüketiyor. Hobbs 9 saat 36 dakikanın sonunda en alt satıra gelmeyi başarıyor.