Yeni evlenecek çiftler, ya da evindeki beyaz eşyaları yenilemek isteyen ailelere MediaMarkt’ta güzel bir kampanya var. Yeni eviniz için MediaMarkt CLUB’la yapacağınız seçili beyaz eşya ve klima alışverişlerinize özel %20’ye varan indirim MediaMarkt’ta sizi bekliyor! Kampanyanın 11-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın!

25.000 TL ye kadar olan alışverişlerinizde %5, 25.000 TL ve üzerinde %10, 50.000 TL ve üzerinde %15, ve 75.000 TL ve üzerinde ise %20 indirim sepette uygulanıyor.

Ayrıca belirtmekte fayda var; Kampanya MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamasında geçerli olacak bu kampanyaya katılım hakkından yararlanılabilmesi için MediaMarkt CLUB Sadakat Kulübü üyeliği zorunludur. Bununla beraber aynı ürün grubundan 2 ürün alınamaz. Örneğin; 2 tane bulaşık makinesi alınamaz. Hak kazanılacak indirim tutarı, fatura/sepetteki kampanyaya dahil olan ürünler özelinde hesaplanacaktır.

Kampanya kapsamındaki ürünlere göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.