Bugün Euro NCAP, en yeni test grubunun sonuçlarını yayınladı. Tesla Model S gibi çok bilinen araçların yanı sıra Wey Coffee 02 gibi bilinmeyen modeller de testte maksimum beş yıldızı aldı.

Model S ve Nio ET7 de geçen hafta Green NCAP derecelendirmesinde en yüksek notları almıştı ve her ikisi de Euro NCAP testinde Güvenlik Yardımı kategorisinde maksimum puan aldı.

Subaru Solterra, Toyota bZ4X, Nissan Ariya ve Hyundai Ioniq 6 da Yetişkin Korumasında %97 puan aldı . Smart # 1 de beş yıldız kazanarak kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmadı.

Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen şunları söyledi:

Gelecek yıl protokoller daha sıkı hale geldiğinden ve araç geliştirme için artan zorluklar sunduğundan, üreticiler bu yılki testlerde iyi puanlar almaya hevesli. 2023 yılında, testler 2030 ile uyumlu olacak ve Euro NCAP bir dizi yeni konuya odaklanacaktır. Örneğin, motosikletler için otonom acil frenleme (AEB) protokollerinin yanı sıra yayalar ve bisikletliler için pasif güvenlik konusunda yeni senaryolar devreye sokarak bu iki savunmasız kullanıcının bir araçla etkileşime girebileceği alanı genişletiyoruz. Bu, diğer yol kullanıcıları için güvenlik açısından gerekli bir ilerlemedir.

Organizasyon, “güvenlik geliştirmelerini ve yükseltmelerini teşvik etmek” amacıyla, otomobil üreticilerinin aynı arabayı “anlamlı güvenlik iyileştirmelerinin ardından” yeni bir derecelendirmeye göre yeniden test ettirmesine izin veriyor. Bu nedenle aynı arabayı birden fazla kez görebilirsiniz.

İzlemek isteyenler için tüm testlerin videoları Euro NCAP’in resmi YouTube kanalında mevcut.