Espresso Hazırlayabilen Cep Telefonu Kılıfı Mokase Kicktstarter’da

Mokase isimli cep telefonu kılıfı sadece akıllı telefonununuzu korumuyor aynı zamanda espressonuzu da sıcak tutmanızı sağlıyor.

Kickstarter’daki yerini alan Mokase espressoyu 50-60 derece sıcaklığa kadar ısıtabiliyor. Kılıf 25 mililitreye kadar sıvı taşıyabiliyor. Ancak standart bir espresso 29 mililitre. Kılıfın içerisinde espresso bulunan bir hazne yer alıyor ve içerisinde bulunan batarya sayesinde kahve sıcak duruyor.

Kılıfın içerisinde sıvının içerisine giden alüminyum silikondan bir boru gidiyor ve bu boru kahveyi ısıtıyor. Alüminyum silikon yapısı sayesinde ısınan sıvı toksik madde üretmiyor. Bütün bu işlem kılıfın uygulamasından yönetilebiliyor.

Kılıf Apple, Samsung, Huawei ve LG modelleri ile kullanılabiliyor. Şu anda 54$’dan satılıyor. Kickstarter kampanyasında hedef 82.000$. Neden böyle bir kılıf sorusu pek bir şey anlam ifade etmiyor. İtalya’nın kahve tutkusunu göz önüne aldığımızda belki İtalya merkezli firmanın bir şansı olabilir.