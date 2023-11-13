Günümüzdeki akıllı telefonlardaki en büyük dert yeni bir telefon alınca eski bilgilerin yeni telefona aktarılması. Daha öncesinde size Android verilerinin direkt Google ile yedeklemeyle aktarımını anlatmıştık. Şimdi ise eski Samsung telefondan yeni Samsung telefona verilerin nasıl kolayca aktarılacağını anlatıyoruz.

Bu videoda Samsung Galaxy A54 5G’deki verilerimizi Samsung Smart Switch ile yeni telefonumuz Samsung Galaxy S23 FE’ye aktarıyoruz. Siz de eğer Samsung telefona geçiş yapacaksanız bu şekilde verilerinizin tamamını güvenle ve hızlıca aktarabilirsiniz.

Peki siz yeni bir telefona geçiş yaptığınızda verileriniz nasıl aktarıyorsunuz? Kullandığınız başka yöntemler var mı? Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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