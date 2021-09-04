Eski NFL Yıldızı Terrell Owens, OnlyFans’e Katıldı!

Eski Ulusal Futbol Ligi (NFL) yıldızı, fitness seanslarına ev sahipliği yapmak, kariyerini özetlemek ve saha dışı iş uğraşlarını göstermek için sitede bir kanal başlatacak. Owens’ın OnlyFans ile yaptığı anlaşmanın belirli şartları açıklanmadı. Ancak bilindiği üzere platformdaki içerik oluşturucular aboneliklerden para kazanıyor ve kazançları OnlyFans ile paylaşıyor.

Perşembe günü yaptığı bir röportajda Owens, adının, imajının ve benzerliğinin kullanımı için de ücret alacağını söyledi. Anlaşma sorulduğunda “İş adamı olmaya çalışıyorum” dedi. “Bu şartlar benim ve OnlyFans’in yasal kuralları ile işlenecek.”

Londra merkezli OnlyFans, 2016 yılında kuruldu. Şirket, 130 milyon kullanıcısı ve 1,5 milyondan fazla içerik oluşturucusu olduğunu söylüyor. Bloomberg’e göre, 2020’de 400 milyon doların üzerinde gelir elde etti. OnlyFans, PitchBook’a göre 1,4 milyar dolar değerinde bir şirket olan yazılım firması Fenix ​​International Limited’a ait.

OnlyFans, siteyi popülerleştirmeye yardımcı olan cinsel içerik üreticiler de dâhil olmak üzere içerik üreticilere 5 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını söylüyor. 20 Ağustos’ta OnlyFans, müstehcen videoları yasaklayacağını söyledi. Kurucu Tim Stokely, The Financial Times’a kararın arkasında bankaların haksız muamelesinin olduğunu söyledi. Ancak kullanıcı tepkisinden sonra OnlyFans yasağı tersine çevirdi.

Owens’ın geçen ay OnlyFans’e katılması planlanıyordu. Ancak kısa süreli yasak nedeniyle duyuruyu erteledi. Owens, pandemi sırasında patlayan platformdaki diğer eğlence figürlerine katılıyor. Endeavor’a ait Ultimate Fighting Championship dövüşçüsü Sean O’Malley’nin bir hesabı var. Şarkıcı Cardi B’nin de aylık 4,99 dolarlık bir abonelik paketi var. Owens, sayfasına abone olmanın ne kadara mal olacağını söylemedi.

47 yaşındaki Owens, OnlyFans’i “benzersiz bir platform” olarak nitelendirdi. “Sağlayacağım herhangi bir cinsel içerik olmayacak.” diye ekledi. “Diğer sosyal medya platformlarına ek olarak hayranlarımla etkileşim kurmak için başka bir platform.”

NFL’e geri dönüş?

Spotrac’e göre Owens, 16 yıllık kariyerinde vergiler ve acente ücretleri öncesi yaklaşık 79 milyon dolar kazandı. San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles ve Dallas Cowboys gibi takımlarda oynadı. NFL günlerini, “kötü deneyimler” olarak belirten Owens, finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle NFL kazançlarının neredeyse tamamını kaybettiğini söyledi. Yanı sıra, gelir düşüşünden yetersiz temsil ve mali tavsiyeyi sorumlu tuttu. NIL alanına girmeye hazırlanan genç sporculara yardım etmek istediğini açıklayan Owens, “Hiçbir çocuğun benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum” dedi. “Doğru soruları sormak için daha uygunum” diye ekledi.

Owens, kariyerini 219 maçta 15.934 yarda, NFL tarihinde üçüncü ve 158 touchdown ile dördüncü olarak bitirdikten sonra 2018’de Pro Football Hall of Fame’e girdi. Yarı emekli olmasına rağmen, Owens hala oynamak istiyor. Bir NFL takım sahibinin kendisine hazır kalmasını söylediğini belirtti. Sahibi sorulduğunda, Owens bir takım ismi vermedi. Ancak eski takımlarından birinden ilgi görmediğini söyledi.

Owens, “Yarışmayı özlüyorum” dedi. “Oyundan ayrıldığımda asla kendi şartlarımda ayrılmadım. Bu (NFL’ye dönüş) ortaya çıktığı zaman katılmak ve en iyi şekilde yararlanmak için bir fırsat.”. 2021 NFL sezonu önümüzdeki hafta başlıyor. Cowboys, 9 Eylül’de Super Bowl şampiyonu Tampa Bay Buccaneers ile karşılaşacak. Gelecek sezondaki favorisi sorulduğunda, Owens, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs’i seçti. “Ayrıca, Buffalo Bills’i de göz ardı edemezsiniz” dedi.