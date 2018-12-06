Eski iPhone’dan Android’e nasıl geçilir? (VİDEO)

Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında veri transferi yapabileceğiniz dr.fone – Switch indirmek için; http://bit.ly/2QQyiVu Ayrıca 31 Aralık 2018 tarihine kadar dr.fone uygulamalarında HWP’ye özel “SENCFJ” kodunu kullanmanız halinde %20 indirimden faydalanabilirsiniz.

Eski iPhone’dan Android’e nasıl geçilir?

Bu videomuzda en çok sorduğunuz iPhone ya da iPad başta olmak üzere iOS cihazlarınızdan Android işletim sistemine sahip olan telefon ve tabletlere nasıl kolayca ve tek adımda veri transferi yapabileceğinizi anlatıyoruz. Farklı yöntemler olsa da oldukça popüler ve güvenilir olan Wondershare firmasının dr.fone isimli PC ve Mac uyumlu programı ile kolayca yapabilirsiniz.

Sırasıyla

iPhones/iPad/iPod – iPhones/iPad/iPod

iPhones/iPad/iPod – Android

Android – Android

arasında geçişler dr.fone ile mümkün.