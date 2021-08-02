Eski Android cihazlarda Google servislerinde oturum açılmayacak!
Google’ın destek biriminden gelen açıklamaya göre 27 Eylül’den itibaren Android 2.3.7 ve altındaki bir sürüme sahip cihazlarda Google servislerine giriş yapılamayacak. Google’ın Android sayfasında Topluluk Yöneticisi Zak Pollack’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kullanıcılarımızı güvende tutabilmek için yaptığımız çalışmalarımızın bir parçası olarak Google, Android 2.3.7 ve altındaki bir sürümü kullanan Android cihazlarda 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren oturum açılmasına izin vermeyecek. Eğer 27 Eylül tarihinden sonra cihazınızda giriş yapmayı denerseniz, Gmail, Youtube, Haritalar gibi Google servislerini kullanmak istediğiniz zaman kullanıcı adı veya parola hatası alacaksınız.”
Durumdan etkilenecek olan Android cihazların ne kadar eski olduğuyla ilgili fikir verebilmesi açısından Android 2.3.7 sürümü yaklaşık 10 yıl önce yayımlanmıştı. Şu an dünya genelinde yaklaşık 3 milyar aktif Android cihaz olmasına rağmen, bu değişiklik yalnızca hala çok eski teknolojileri kullanan az sayıda kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Google’a göre, 27 Eylül tarihinden sonra Android 2.3.7 veya daha eski bir sürüme sahip bir cihazı kullanıyorsanız, cihazınızın tarayıcısından hali hazırda giriş yapılmış ise bazı Google servislerini kullanmaya devam edebileceksiniz. Yine de bu cihazları kullanan kişilerin Google hesapları kapatılmayacak daha yeni cihazlardan hesaplarınıza erişmeye devam edebileceksiniz. Android 3.0 (Honeycomb) ve üzeri cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılabilecek. Dolayısıyla cihazınız bu sürümlere yükseltilebiliyor ise güncelleme yaparak Google servislerini kullanmaya devam edebileceksiniz. Cihazınızın Android sürümünü öğrenmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:
- Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın.
- En aşağıda bulunan, Sistem > Gelişmiş > Sistem Güncellemeleri adımlarını izleyin.
- Android versiyonu ve Güvenlik Yama Seviyesi seçeneklerini bulun.
Farklı markalara sahip Android cihazlarda farklı yöntemler bulunabileceğini de belirtelim. Ancak cihazınıza aktif olarak uygulama güncellemelerini alabiliyor iseniz cihazınızın bu sürümden yüksek bir versiyonda olduğunu varsayabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Google, Android 12 için yeni oyun modu API’leri üzerinde çalışıyor!
Google, önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen mobil işletim sistemi Android 12 için yeni oyun modu API’leri geliştiriyor. Şirket, bu yılki I/O etkinliğinde Android 12’yi Beta sürüm olarak tanıttı. I/O etkinliğinin yanı sıra başka konferanslarda da Android 12’yi canlı bir şekilde gördük. Google, bu yıl 12 Temmuz’da Oyun Geliştirici Zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlik, 12 ve 13 Temmuz tarihlerine yayılacak ve her konuşma için Youtube prömiyeri gerçekleşecek. Henüz bu etkinliğin içeriği hakkında net bir bilgi bulunmasa da bazı sızıntılar Android 12 ile ilgili olacağını gösteriyor.
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Google’ın yeni Android 12 işletim sistemi neler içeriyor?
Android 12, yeni temalar, görsel efektler ve kullanışlı widgetler ile gelecek. Ayrıca yeni işletim sistemi çok daha stabil ve uyumlu çalışacak. Android Developers, Youtube kanalında yeni bir Android prömiyeri paylaştı. Video, iki gün sonrası için zaman ayarlı bir şekilde kanalda mevcut. Google, “Android 12 cihazlar için devrimsel bir özelliği ortaya çıkartacağız.” diyerek vites yükselttiğini belirtti. Açılış konuşmasının başlığı ve açıklaması, yeni özelliğin video oyunlarının kullanıcı deneyimini arttıracağını gösteriyor. Ancak henüz şirketin bunu nasıl yapacağı ile ilgili bir sızıntı mevcut değil. Bunu öğrenmek için pazartesi günü gerçekleşecek video lansmanı beklememiz gerekecek.
Videonun açıklaması, oyun kalitesiyle birlikte oyunların boyutunun da artacağını gösteriyor. Ancak her ne kadar uzun indirme süreleri bulunsa da oyuncuların kullanıcı deneyimi gelişecek. Android Developers’a göre video, oyunların gelişimi ve artan kullanıcı deneyimini anlatacak. Daha da önemlisi firma, Android 12 işletim sistemi için geliştirdiği yeni projesini de tanıtacak. Ayrıca videoda, Play Asset Delivery’nin üzerine inşa edilen yeni özelliklerin duyurusu da yapılacak.
Google, oyun modu API’leri ile neyi hedefliyor?
Android 12 için yeni “Oyun Modu API’leri” de videoda üzerinde durulması beklenen bir başka konu. Şirket, oyuncuların performansını arttırmak için ayar yapmalarını sağlayacak yeni API’ler üzerinde çalışıyor. Ayrıca alternatif olarak bu API’ler, oyuncuların tercihine bağlı olarak güç tüketimini optimize etmek için de kullanışlı olacak. Bununla birlikte, video oyuncularının en yüksek kare hızı veya pil tasarrufu için çeşitli özelleştirmeler yapması mümkün hale gelecek. Videonun açıklaması, oyuncuları yaklaşmakta olan telefon lansmanları hazırlanırken oyunları entegre ve test etmeye çağırdı. Bununla birlikte henüz mevcut API’ler hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak pazartesi günü hangi özellikler ve optimizasyon ayarlarının bulunacağını görmüş olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5a’nın çıkış tarihi belli oldu!
Google Pixel serisi, saf Android deneyimi ve güncel kamera özellikleriyle her yıl kullanıcıların beklediği seriler arasında yer alıyor. Özellikle Google Pixel 3a ve 4a modelleri akıllı telefon kullanıcıları için kompakt ve kullanışlı olarak değerlendiriliyor. Bu yıl tanıtılması planlanan Pixel 5a modelinin de çıkış tarihi merakla bekleniyor. Bununla birlikte global çapta yaşanan çip krizi, akıllı telefonların çıkış tarihini önemli ölçüde değiştirdi. Pixel 5a’nın bu krizden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil. Fakat ortaya çıkan son gelişmeler telefonun çıkış tarihi hakkındaki bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.
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Google Pixel 5a, ne zaman piyasaya çıkacak?
Bloomberg yazarı Mark Gurman, yeni cihazın Pixel 4a ile aynı tarihte duyurulacağını açıkladı. Bu da bu yıl Ağustos ayında Pixel 5a’nın tanıtılmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte yeni Pixel serisi cihazın yaz sonunda raflarda olacağını söyleyebiliriz. Google, cihazın satılacağı ülkelerin sayısını çip krizi yüzünden azaltmayı planlıyor. Teknolojik cihazlardaki bileşen kıtlığı nedeniyle pek çok firma global çapta satış yaptığı ülke sayısını azalttı. Google’ın bu konuda henüz ne yapacağı tam olarak belli değil.
Google Pixel 5a, Pixel 4a ile karşılaştırıldığında ufak değişiklikler içerecek. Yeni cihazın Pixel 4a’dan biraz daha büyük olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bazı sızıntılar, cihazın 6.2 inçlik FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Pixel 4a, 5.81 inçlik OLED bir panele sahipti. Pixel 5a, polikarbonat kılıf, ekran altı ön kamera ve arka tarafta parmak izi okuyucusu ile gelecek. Telefonda stereo hoparlör ve iki adet arka kamera bulunması bekleniyor. Ayrıca ekranın büyümesi ile birlikte batarya boyutunda ve şarj özelliklerinde de artış olması muhtemel.
3 Ağustos 2020’de tanıtılan Pixel 4a, 20 Ağustos’da piyasaya çıkmıştı. Bunun bir benzerini Pixel 5a’da görmeyi bekliyoruz.
Google Pixel 4a teknik özellikleri
- Ekran: 5,81 inç, 2340 x 1080p çözünürlük, HDR, Gorilla Glass 3
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 3.140 mAh, 18 W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 10
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