Eski Android cihazlarda Google servislerinde oturum açılmayacak!

Google’ın destek biriminden gelen açıklamaya göre 27 Eylül’den itibaren Android 2.3.7 ve altındaki bir sürüme sahip cihazlarda Google servislerine giriş yapılamayacak. Google’ın Android sayfasında Topluluk Yöneticisi Zak Pollack’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kullanıcılarımızı güvende tutabilmek için yaptığımız çalışmalarımızın bir parçası olarak Google, Android 2.3.7 ve altındaki bir sürümü kullanan Android cihazlarda 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren oturum açılmasına izin vermeyecek. Eğer 27 Eylül tarihinden sonra cihazınızda giriş yapmayı denerseniz, Gmail, Youtube, Haritalar gibi Google servislerini kullanmak istediğiniz zaman kullanıcı adı veya parola hatası alacaksınız.”

Durumdan etkilenecek olan Android cihazların ne kadar eski olduğuyla ilgili fikir verebilmesi açısından Android 2.3.7 sürümü yaklaşık 10 yıl önce yayımlanmıştı. Şu an dünya genelinde yaklaşık 3 milyar aktif Android cihaz olmasına rağmen, bu değişiklik yalnızca hala çok eski teknolojileri kullanan az sayıda kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Google’a göre, 27 Eylül tarihinden sonra Android 2.3.7 veya daha eski bir sürüme sahip bir cihazı kullanıyorsanız, cihazınızın tarayıcısından hali hazırda giriş yapılmış ise bazı Google servislerini kullanmaya devam edebileceksiniz. Yine de bu cihazları kullanan kişilerin Google hesapları kapatılmayacak daha yeni cihazlardan hesaplarınıza erişmeye devam edebileceksiniz. Android 3.0 (Honeycomb) ve üzeri cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılabilecek. Dolayısıyla cihazınız bu sürümlere yükseltilebiliyor ise güncelleme yaparak Google servislerini kullanmaya devam edebileceksiniz. Cihazınızın Android sürümünü öğrenmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın. En aşağıda bulunan, Sistem > Gelişmiş > Sistem Güncellemeleri adımlarını izleyin. Android versiyonu ve Güvenlik Yama Seviyesi seçeneklerini bulun.

Farklı markalara sahip Android cihazlarda farklı yöntemler bulunabileceğini de belirtelim. Ancak cihazınıza aktif olarak uygulama güncellemelerini alabiliyor iseniz cihazınızın bu sürümden yüksek bir versiyonda olduğunu varsayabilirsiniz.