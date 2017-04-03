ESET’in Üç Yıl Önce Ortaya Çıkardığı Windigo Operasyonu Dolandırıcısı Tutuklandı

Ebury botnetiyle 25 bin Linux sunucusu üzerinden gönderdiği mesajlarla milyonlarca dolar toplayan Maxim Senakh, ESET’in tespit ettiği saldırıyı doğruladı.

ESET üç yıl önce Windigo saldırısını tespit etmişti. Ebury saldırısı ile geçen yıl göz altına alınan Rus hacker Maxim Senakh mahkemede Windigo saldırısını kendisinin organize ettiğini doğruladı.

Antivirüs yazılım kuruluşu 2014 yılının Nisan ayında Linux işletim sistemi üzerinden 25 bin sunucuyu etkileyen siber suç yapılanmasını tespit etmişti. Şirketin “Operasyon Windigo” olarak isimlendirdiği bu suçlular 35 milyondan fazla spam mesaj göndermiş ve dünya çapında en az 500 bin bilgisayarı etkisini altına alan bir botnet geliştirmişti.

Rus vatandaşı Maxim Senakh geçtiğimiz yıl Finlandiya’da tatil yaptığı esnada yakalanmış ve ABD Adalet Bakanlığı ile FBI’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında Amerika’ya gönderilmişti. Geçen hafta Minesota’da düzenlenen mahkemede suçunu kabul eden Senakh’ın işlediği suçlardan dolayı 10 yıla kadar hapis cezası alacağı tahmin ediliyor.