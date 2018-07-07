Dijital dünyada çocuklarımızı korumak: ESET Ebeveyn Kontrolü

Günümüz di̇ji̇tal ve i̇nternet çağında i̇nterneti̇ ve akıllı ci̇hazları doğru şeki̇lde kullanmak oldukça önemli̇. Ancak, daha i̇nternet ve akıllı ci̇hazlar i̇le yeni̇ tanışan çocukların doğru i̇nternet kullanımı i̇çi̇n kontrol edi̇lmesi̇ şart. İşte bu nedenle ebeveyn kontrolü etken bi̇r durum olarak karşımıza çıkıyor.

2000’li yıllarla beraber ülkemizde artık neredeyse her eve giren internet, bilgisayar, tablet ve telefonlar, 7’den 77’ye herkesin aşina olduğu ve günün en fazla vakit harcanan ürünler olmayı başardı. Özellikle genç ve yeni yetişen neslin odağında olan mobil cihazlar ve sosyal medya, özellikle doğru ve bilinçli kullanımı şart kılıyor. Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Siber Zorbalık konusu ise ciddi oranda çocuklarımızın psikolojik gelişimlerini etkiliyor. Aynı zamanda akıllı cihazlara indirilebilen her uygulama da çocuklar için uygun ve güvenli değiller. Bunu ayrıca yine çocuklarımızın fazlasıyla maruz kalabileceği uygunsuz ve yetişkinlere yönelik web siteleri takip ediyor.

Bir diğer yandan ise anne ve babalarından çok tablet ve televizyon ekranlarını gören bir nesil büyümeye devam ederken, bu noktada devreye girmesi gereken en önemli şey doğru bir ebeveyn kontrolü olmak zorunda.

Ebeveynler olarak çocuklarımızın akıllı telefon ve tablet kullanımlarını, oyun ve sosyal medya ile geçirdikleri süreleri doğru bir şekilde düzenlemeli, indirdikleri uygulamaları ve girdikleri siteleri ise sürekli kontrol altında tutmak şart. Peki bunu nasıl kolay ve rahat bir biçimde sağlayabilirsiniz? Akıllara ilk olarak sadece belli saatlerde telefon ve tablet kullanımına izin vermek, Google Play ya da App Store üzerinden uygulama kullanımlarını kontrol etmek gibi çözümler gelebilir. Fakat yasaklayıcı değil, yol gösterici olmak adına çok daha basit ve ücretsiz deneyebileceğiniz oldukça mantıklı bir çözüm bulunuyor.

ESET Ebeveyn Kontrolü incelemesi

ESET tarafından geliştirilen Ebeveyn Kontrolü uygulaması, Android cihazlarda çocuklarınızın akıllı telefon ya da tabletinin tam kontrolünü size vererek küçük yaştaki bireylerin internetin arka bahçesine geçmesini engelliyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde tüm özellikleri ile deneyebileceğiniz ESET Ebeveyn Kontrolü uygulamasını hem sizin hem de çocuğunuzun telefonuna/tabletine yükleyerek tüm kontrolü elinizde tutabilirsiniz.

ESET Ebeveyn Kontrolü Özellikleri

1- Çocuğum her siteye erişmesin

Günümüzde çocukların erişmesinin zararlı olacağı yetişkinlere yönelik pornografi ve kumar başta olmak üzere birçok reşitler için hazırlanan siteler mevcut. Söz konusu ESET Ebeveyn Kontrolü uygulaması ise çocuğunuzun erişmesinin yararlı olmayacağı onlarca siteye erişimini engelleyerek güvenli bir internet ortamı yaratıyor. Ayrıca bu sitelerden zararlı olmadığını düşüneceğiniz siteleri çıkarabilir, yenilerini ekleyebilirsiniz.

2- Her oyun, her uygulama güvenli değil!

Play Store gibi devasa bir uygulama havuzunda birçok içerik çocuklarımız için uygun olmayabilir. Arkadaşlık uygulamaları, bazı çocuk uygulaması gibi gözüken zararlı uygulamalar ve reşitlere yönelik oyunlara çocuklarımızın küçük yaşlarda erişimlerini ESET Ebeveyn Kontrolü ile güvenli bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz uygulama indirirken bu yasal yaş sınırlarına uyması gerekecek. Ancak gerekli durumlarda uygulamayı indirmesi ya da kurulu olan uygulamayı kullanması gerekirse uygulama üzerinden sizden izin alarak erişim sağlayabilecekler. Bu sayede çocuğunuzun indirdiği uygulamalarda da izin mercii siz olacaksınız.

3- Çocuğum telefonda ne kadar zaman geçiriyor?

Bu da bir diğer önemli detay. Çocuğunuz telefonu ya da tableti ile ne kadar vakit geçiriyor? Hangi uygulamaları kullanıyor ve sitelerde dolaşıyor? Bu tüm veriler sizin telefonunuzda bulunan ESET Ebeveyn Kontrolü uygulaması üzerinden detaylı bir şekilde gösteriliyor. Yani çocuğunuz hangi uygulamada ne kadar vakit geçirmiş, telefonu ile kaç saat vakit geçiriyor bunun verisi de sizlere sağlanıyor.

4- Okulda yada geceleri telefon kullanmak

ESET Ebeveyn Kontrolü uygulaması, çocuğunuzun okul ve yatma saatlerinde de telefon kullanımını da düzenliyor. Bunu uygulama üzerinden çocuğunuzun hangi saatler aralığında telefonu kullanabileceğini ve hatta hangi uygulamayı ne kadar süreli kullanabileceğini belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Bu sayede okul ve yatma saatlerinde çocuğunuz telefonu ele geçirse dahi ESET Ebeveyn Kontrolü sayesinde ders ve uyku saatlerine uyabilecek.

5- Çocuğum nerede?

Bir diğer ESET Ebeveyn Kontrolü özelliği olarak çocuğunuzun konumunu takip edebilir, Ev ve okul gibi lokasyonlar belirleyerek söz konusu noktalara çocuğunuz eriştiği ya da ayrıldığı zamanlarda bildirim alabilirsiniz.

Sonuç olarak günümüz internet, sosyal medya ve akıllı telefon dünyasında çocuğunuzun güvenli bir kullanım sağlaması için ESET Ebeveyn Kontrolü uygulamasını Hardware Plus olarak öneriyoruz. Uygulamayı QR kod aracılığı ile ya da Google Play Store üzerinden ESET Parental Control şeklinde arama yaparak hem kendi hem çocuğunuzun cihazına indirerek ücretsiz olarak test edebilirsiniz. Memnun kalmanız halinde 1 yıl boyunca 78,52 TL bir ücret karşılığında çocuğunuzu güvende tutabilirsiniz.

ESET Ebeveyn Kontrolü; https://hwp.to/ESETEbeveynKontrolu