Eşarj kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı olan şirket, 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat tarifesini duyurdu. Peki Eşarj zam kararını neden aldı? AC şarj fiyatlarının sabit kalmasına rağmen, DC hızlı şarj soketlerinde kademeli artış yapılmasının sebebi ne?

Eşarj yeni fiyat tarifesi yayınlandı! Neler değişti?

Eşarj yaptığı açıklamada, AC şarj fiyatlarını 9,40 TL/kWh seviyesinde sabit tuttu. Ancak DC hızlı şarj tarafında dikkat çeken farklılıklar oldu. 90 kW’a kadar olan soketler için fiyat 13,50 TL/kWh’ye yükseldi. 90-180 kW arası kullanım 14,90 TL/kWh olarak güncellenirken, ilk kez ayrı bir tarife belirlenen 180 kW ve üzeri şarj noktalarında fiyat 15,80 TL/kWh seviyesine çıkarıldı. Bu artışlarla birlikte Eşarj, yıl içinde üçüncü kez zam yapmış oldu.

Eşarj yeni fiyat tarifesi tablosu

İşte Eşarj yeni fiyat tarifesi tablosu:

Şarj Türü Güç Aralığı Yeni Fiyat (TL/kWh) Artış Oranı AC 22 kW’a kadar 9,40 Değişmedi DC 90 kW’a kadar 13,50 %13,5 DC 90-180 kW 14,90 %14 DC 180 kW ve üzeri 15,80 İlk kez ayrı tarife

Rakamların geçmişi incelendiğinde, özellikle 90 kW’a kadar olan istasyonlarda fiyatların kısa süre içinde ciddi şekilde arttığı görülüyor. Örneğin 9,90 TL’den başlayan fiyat, 10,90 TL ve 12,90 TL derken en sonunda 13,50 TL’ye ulaşarak toplamda yüzde 36,4 artış göstermiş durumda. 90-180 kW aralığında ise fiyatlar 11,90 TL’den 14,90 TL’ye çıkarak yüzde 25’i aşan bir zam oranı ortaya koydu.

Şirket, bu zamların gerekçesini yaptığı yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Bu yatırımların sürdürülebilirlik için zorunlu olduğu ifade edildi. Öte yandan elektrik piyasasına bakıldığında, spot piyasa fiyatlarında Ocak-Temmuz döneminde yalnızca yüzde 11’lik bir artış yaşandı.

Şirketin uzun vadeli hedefi, elektrikli araç sahiplerine daha hızlı, güvenilir ve çevre dostu bir şarj deneyimi sunmak. Ancak fiyatların bu denli artması, özellikle günlük kullanıcıların tercihlerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyat tarifesi sizce adil mi? Artan maliyetler ve yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda bu zamlar kaçınılmaz mıydı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!