Equifax’ın Hacklenmesinden Etkilenenlerin Sayısı Giderek Artıyor

Equifax’ın Hacklenmesinden Etkilenenlerin Sayısı Giderek Artıyor

4 Ekim, 2017 Güvenlik 0 yorumlar

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Son yıllarda gördüğümüz en büyük bilgi sızdırma olaylarından birisini yaşayan Equifax’tan yaklaşık 143 milyon kişinin kişisel bilgileri çalınmıştı.

Equifax yaptığı açıklama ile 143 milyon kişinin yanında 2.5 milyon kişinin daha bilgilerinin çalındığını duyurdu. Şirket bu açıklamayı siber güvenlik firması Mandiant’ın soruşturmaya dahil olmasından hemen sonra yaptı.

Soruşturmaya göre şu anda 145.5 milyon kişi yaşanan olaydan etkilendi. Saldırganlar bu verileri mayıs ve temmuz ayları arasında sızdırdı. Saldırganların çaldığı bilgiler arasında isim soyisim, kredi kartı bilgileri ve sosyal güvenlik numaraları bulunuyor. Federal Ticaret Komisyonu ve Amerikan Adalet Bakanlığı da kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

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